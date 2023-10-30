Форма Загитовой, настойчивость Валиевой и поведение Шанаевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова исполнила тройной флип во время показательного выступления на открытии третьего этапа Гран-при России. Камила Валиева намерена выступить на турнире в Казани, несмотря на слушания в CAS, которые пройдут за день до старта. ISU разрешил Софье Самоделкиной принимать участие в чемпионате Казахстана, но сама спортсменка пока не подала заявку. Между тем Александра Трусова заявила, что ещё не задумывается о завершении карьеры, а Екатерина Боброва сообщила о второй беременности.

Выступление Валиевой в Казани

Камила Валиева намерена выступить на этапе Гран-при России в Казани, который пройдёт 11-12 ноября. Её участие было под вопросом из-за того, что на 9-е число намечено продолжение слушаний в CAS по её делу о возможном нарушении антидопинговых правил. Суд, как известно, на предыдущем заседании, в котором Валиева участвовала по видеосвязи, затребовал у сторон некую дополнительную документацию. Никаких подробностей ни одна из сторон-участниц пока не приводит, равно как неизвестно, когда арбитры вынесут окончательный вердикт.

«В планах у Камилы никаких изменений нет, слушания 9-10 ноября, турнир у нас начинается 11-го. Камила настаивает на участии в турнире, на который она заявлена», — рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Эксперты уверены, что участие в заседании не отразится на выступлении фигуристки.

«Не надо переживать за Камилу. У неё железный характер. Никакие суды её не сломают. Выйдет на Гран-при и откатает свои программы. А что ещё делать? Так сложились обстоятельства», — высказалась по этому поводу Татьяна Тарасова.

Инна Гончаренко в свою очередь напомнила, что девушка уже пережила давление и напряжение во время Олимпийских игр, поэтому процесс в суде не окажет на её состояние большого влияния.

«То, что нас не убивает, делает сильнее. Безусловно, нервное напряжение будет, но спортсмен должен уметь как-то это пережить. Камила — девочка закалённая, она понимает, что будет происходить. Она должна пережить этот этап в своей жизни. Валиева — лидер, сильная спортсменка. Если вместе с тренерским штабом они решили, что будут выступать, значит отдают себе отчёт, что Камила сможет собраться. Это решение, скорее всего, было взвешенным. У спортсменки идёт тренировочный процесс, этап стоит в плане», — подчеркнула специалист.

Оценка работы Загитовой

А пока Валиева готовится к дебюту на Гран-при нового сезона, Алина Загитова продолжает вести влог об этапах серии для Первого канала. Олимпийская чемпионка показывает интересные моменты закулисья, а также даёт возможность участникам поделиться эмоциями и впечатлениями от соревнований. В Красноярске она пообщалась с Александром Самариным, Петром Гуменником, Майей Хромых, Анной Фроловой и другими фигуристами. Воспитаннице Евгения Рукавицына, одержавшей победу на третьем этапе серии, этот момент особенно запомнился.

«Понравилось, когда Алина брала у меня интервью. Нравится с ней общаться, она опытная фигуристка, как спортсмен спортсмена понимает. Мне нравятся её вопросы, это сразу плюс к комфорту, как будто разговариваем просто так, удобно отвечать», — приводит слова Фроловой Sport24.

Между тем, сама Загитова тоже вышла на лёд «Кристалл Арены». Она выступила с показательным номером во время церемонии открытия соревнований. Программа поставлена под песню I Feel Like I'm Drowning, которую зрители уже видели перед этапом в Уфе. Правда, тогда впечатление от проката было подпорчено падением с тройного флипа, но на этот раз олимпийская чемпионка исполнила прыжок на высоком уровне, чем привела в восторг поклонников на трибунах.

Спортсменка, не принимавшая участия в соревнованиях с 2019 года, продемонстрировала такую отменную форму, что показалось — выйди она состязаться с нынешними участницами, то точно не испортила бы общую картину.

РИА Новости

© Александр Вильф

Столкновение Шанаевой и Морозов

Выступление танцевальных дуэтов на этапе Гран-при в Красноярске оказалось омрачено несчастным случаем с участием Елизаветы Шанаевой и Аннабель Морозов. Во время разминки перед ритм-танцем фигуристки столкнулись и первая лезвием конька задела ногу второй. Очевидно, что это произошло ненамеренно, так как обе двигались в момент столкновения спиной. Так или иначе, Аннабель получила серьёзное рассечение и вынуждена была покинуть лёд на руках партнёра. После оказания первой помощи Морозов и Игорь Ерёменко всё-таки выступили с короткой программой, но на следующий день снялись с произвольного танца.

Также по теме Программа Гуменника, прогресс Фроловой и присутствие Тутберидзе: главные интриги этапа Гран-при России в Красноярске Пётр Гуменник впервые выступит перед зрителями с обновлённой короткой программой, а конкуренцию в борьбе за первое место ему составят...

«Аннабель не может кататься. Ей вчера наложили семь швов. Сухожилия и мышцы не задеты, поэтому восстановление не будет слишком долгим. Но всё равно неделю ей нужен будет покой. Мне очень жаль. Это уже не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке. Все пары должны быть внимательны, всякое может произойти. Я своим тоже буду это говорить», — приводит слова тренера дуэта Анжелики Крыловой «Матч ТВ».

При этом многих фигуристов удивило поведение Шанаевой в этой ситуации, которая заявила, что не заметила, как поранила коллегу и не извинилась по горячим следам. Так, Андрей Багин опубликовал в соцсети фотографию рассечённой ноги Морозов и отметил, что «после такого» нужно было как минимум подойти и поинтересоваться самочувствием. Кроме того, он выразил мнение, что основная вина в произошедшем лежит на партнёрах, которые должны оберегать своих девушек во время разминки. Аналогичное мнение выразил Дарио Чиризано.

«Говорить после выступления, что Лиза ничего не заметила, не очень хорошо. Я понимаю, была ситуация со сменой партнёра, сам через это прошёл, понимаю, насколько это тяжело. Возможно, не самые дружественные отношения, но всё равно нужно оставаться человеком и уважать друг друга в любой ситуации, тем более в той, что по обоюдной вине двух пар (партнёров в основном) нанесена травма на 7 швов», — заявил фигурист в своём блоге.

После выступления в произвольном танце Шанаева и Дрозд вновь прокомментировали случившееся, отметив, что виделись утром в гостинице с Аннабель и пожелали ей здоровья.

«Не помню случаев, когда я ещё кого-то ранила. С другими не помню, чтобы я сталкивалась. Пять пар на льду, часто фигуристы кричат друг другу, так что такое бывает. К хейту я отношусь нормально, видела, что писали, якобы мои слова были не совсем корректные, надо было публично извиниться... Но я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла. На прокат произвольного танца выходила спокойно», — заявила Шанаева.

Первый триумф Гиллес после болезни

Канадка Пайпер Гиллес в минувшем сезоне пережила серьёзную болезнь, которая на несколько месяцев выбросила её из спорта. У девушки обнаружили рак яичника, который пришлось удалить полностью. Операция прошла в середине декабря. Поначалу фигуристка рассчитывала вернуться к тренировкам спустя пару недель после вмешательства, но всё оказалось не так просто — первое время она не могла даже сидеть без боли, не говоря уже о серьёзных физических нагрузках. Но она всё же смогла подготовиться к майскому чемпионату мира, где они с партнёром Полем Пуарье завоевали бронзу.

А теперь дуэт занял первое место на этапе Гран-при ISU у себя на родине.

«Визиты к врачу и медосмотры стали моей обыденной повседневной жизнью. Но я чувствую себя хорошо и очень благодарна за то, что нахожусь здесь с Полем и могу заниматься любимым делом», — поделилась канадка накануне выступления.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Будущее Самоделкиной

В Казахстанском союзе фигурного катания на коньках пока не знают, будет ли Софья Самоделкина, недавно получившая гражданство страны, участвовать в национальном чемпионате. По словам исполнительного директора организации Надежды Перфильевой, в ISU заявили, что препятствий к её выступлений нет в силу того, что она получила паспорт Казахстана.

«Но на территории республики Казахстан она официально не числится ни в одной организации, и будет ли она заявлена, тоже неизвестно. Мы заявки открыли, но в составе какого-либо региона фамилии Самоделкиной я не увидела, поэтому её участие под вопросом. Ни федерация, ни высший спортивный орган Казахстана с Софой ещё не разговаривали. Официально она не заявляла о том, будет ли продолжать карьеру как спортсменка нашей страны, она не даёт официальный ответ. Всё на уровне слухов», — цитирует Перфильеву РИА Новости.

При этом вопрос о получении релиза Самоделкиной от ФФККР для выступления на международных турнирах будет рассмотрен на исполкоме федерации в декабре. По мнению Татьяны Тарасовой, бывшая воспитанница Сергея Давыдова и Светланы Соколовской сможет стать лидером сборной Казахстана.

«Там Софья будет выступать, а у нас она не попадала бы в тройку. В Казахстане нет массового фигурного катания, но теперь есть Софья Самоделкина. Она грамотный человек, выучившийся в России, получивший всё что надо, она понимает, что такое тренировки и соревнования, как к ним подходить. К Евгению Плющенко же Софья пошла тренироваться не с улицы», — заявила тренер.

Пока же фигуристка занимается в «Ангелах Плющенко» и выступает в ледовых шоу, организованных двукратным олимпийским чемпионом.

Рассказ Трусовой о смене тренеров

Много времени Самоделкина проводит в обществе Александры Трусовой, с которой раньше вместе тренировались в группе Соколовской. Теперь спортсменки вместе готовятся к шоу и даже разучили параллельный прыжок во время тренировок.

«Как вам наша синхронность? Уходим с Софой в женское парное», — написала вице-чемпионка Олимпиады-2022 под соответствующим роликом в своём Telegram-канале, добавив смеющийся смайлик.

Между тем Александра в очередной раз отметила, что ещё не задумывается о завершении карьеры и жизни после спорта.

«Не знаю, нет такого, что я что-то запланировала. Я живу сейчас и думаю постепенно не о том, что я хочу в будущем, а о том, что сегодня, завтра, через неделю максимум. На выходные мы втроем с девчонками поедем в Санкт-Петербург. Я очень люблю машины и теперь могу поехать на своей», — заявила фигуристка.

Она также поделилась, что в последнее время катается в собственное удовольствие, однако при этом всё равно отдаёт всю свою энергию зрителям, как и раньше во время соревнований.

«Выходя на лёд, всю энергию внутри меня отдавала людям — поэтому мне тяжелее кататься. Соответственно, даже физически тяжелее катать программу. До сих пор так. А другие люди, наоборот, собирают эту энергию – и на старте им легче кататься. Мне сложновато катать шоу подряд или два шоу в день, потому что я не успеваю энергию обратно накопить. Выхожу, отдаю, а дальше надо где-нибудь её взять», — пояснила спортсменка.

РИА Новости

© Александр Вильф

Кроме того, отвечая на вопрос о причинах нескольких переходов между тренерскими группами, Трусова заявила, что для неё это способ получить самые разные знания у различных специалистов.

«Я считаю, что это развитие. У каждого тренера свой подход. И спортсмен, если у него есть такое желание, имеет право попробовать в разных тренерских штабах и решить, где ему комфортнее. И в любом случае набрать опыта, которого не было в другой команде. Очень сильно различается подход. Я не говорю, что где-то лучше, а где-то хуже, он просто разный. И когда ты совмещаешь два разных подхода, получается, что у тебя знания не из одного тренерского штаба, а из двух. И ты становишься сильнее», — поделилась Александра.

При этом русская ракета подчеркнула, что не считает смену наставника предательством.

«Никогда не считала и не считаю сейчас. Я прекрасно отношусь ко всем тренерам, у которых я тренировалась. Я могу подойти к любому, что-то спросить, попросить поговорить — и мне помогут. И так же они в любой момент могут что-то написать — и я прекрасно всё пойму, тоже сделаю всё, что нужно», — подчеркнула она.

Грядущее пополнение у Бобровой и Депутата

Екатерина Боброва вопрос о жизни после спорта давно решила. Вместе с супругом Андреем Депутатом они открыли школу для спортсменов и любителей, а недавно олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире стала инициатором создания Ассоциации развития массового фигурного катания России и сама же её и возглавила.

«Наша задача развивать любительское фигурное катание и объединять людей всем сердцем любящих этот вид спорта», — говорила Боброва в интервью РИА Новости.

А на днях бывшая спортсменка поделилась ещё одной радостной новостью: она ждёт второго ребёнка. Екатерина сообщила об этом весьма необычным способом — опубликовав юмористический ролик о своём хорошем аппетите. В нём она съедает порцию лапши, бургер, рыбные консервы, чипсы, арбуз, а затем ещё и мороженое. На одном из кадров виден округлившийся живот фигуристки.

«Я очень люблю поесть! И как же здорово, что это никак не влияет на мою фигуру. Coming soon in 2024», — подписала Екатерина публикацию.

Боброва и Депутат уже воспитывают сына Александра, который родился в апреле 2019 года.