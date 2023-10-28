100 баллов Алиева, успех Агаевой и ошибка Бойковой: чем запомнились короткие программы на этапе Гран-при в Красноярске

Дмитрий Алиев выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Красноярске. Фигурист чисто выполнил все заявленные элементы и первым среди соотечественников в новом сезоне преодолел рубеж в 100 баллов. Пётр Гуменник провалил дебютное выступление под кавер песни Rammstein, не сумев исполнить ни одного прыжка. У девушек сенсационно победила 15-летняя Мария Агаева, обошедшая Анну Фролову, в то время как Майя Хромых осталась лишь восьмой. В соревнованиях спортивных пар лидерство захватили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в ритм-танце намного сильнее конкурентов оказались Александра Степанова и Иван Букин.

6 мая 1807 года император Александр I учредил медаль «За спасение сограждан». Награда чеканилась из чистого золота и предполагалось, что её будут вручать тем, кто совершил «подвиг человеколюбия, связанный со спасением утопающих от неминуемой гибели».

Дмитрию Алиеву и Александру Самарину следовало вручить в субботу именно такую медаль. До их выхода на лёд под двумя последними номерами складывалось стойкое ощущение: мужское одиночное катание неминуемо тонет прямо на красноярском льду в режиме онлайн. Семеро из десяти участников осталось без двух прыжковых элементов, включая Петра Гуменника, не сумевшего исполнить вообще ни одного прыжка. В результате вице-чемпион России остался пятым с результатом 70,41, и это, конечно же, сильно помешало восприятию интереснейшей по постановке программы, вокруг которой в ожидании сезона было сломано столько копий. Возможно, как раз это не позволило Петру накатать программу в достаточной степени. Сам фигурист пытался отшутиться.

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«Люблю иногда завалить короткую, чтобы потом попытаться выкарабкаться», — сказал фигурист в эфире Первого канала.

Но факт остаётся фактом: дебют Гуменника с Rammstein на соревновательной сцене вышел провальным.

Объяснения в стиле «Парни просто не привыкли кататься так рано» здесь годятся плохо. Короткую программу профессиональный спортсмен обязан уметь показывать в любое время суток. Если, конечно же, он ставит перед собой сколь-нибудь высокие цели.

Понятно, рубеж в сто баллов, которого в Красноярске второй раз в своей карьере достиг Алиев, результат элитный. Но перед глазами полезно иметь именно этот ориентир. Совершенно нормальный, по словам бронзового призёра ЧМ-2011 Артура Гачинского, при хорошем прокате программы с двумя четверными прыжками. Он, правда, добавил, что прыжки должны быть «сложными», имея в виду лутц, флип или риттбергер, но в Красноярске, Алиев справился с задачей, имея в арсенале не столь дорогие тулуп и сальхов. Самарин ограничился одним четверным, но тоже набрал весьма добротную сумму (93,92).

Открытием турнира стал 18-летний Фёдор Зонов. Благодаря нему болельщики снова увидели у борта серьёзных мужских соревнований Валентину Чеботарёву. Питерский фигурист запомнился тем же самым, что и Михаил Коляда, ставший вторым на чемпионате России 2015 года под руководством того же тренера: прекрасным владением коньком, лёгкостью скольжения и очень качественной прыжковой техникой. В соревнованиях юноша справился с прыжками не слишком хорошо (упал с четверного риттбергера и сделал каскад через тройки), но пока ещё это можно списывать на дебют, чрезмерное волнение и недостаток опыта.

«Удивлён месту в тройке. Я ведь еще и откатался не чисто. Полная неожиданность! Это мой первый этап Гран-при, новые эмоции, на юниорских турнирах нет такого количества зрителей. Ошибка была обидная, завтра будем исправлять», — подытожил фигурист в микст-зоне.

В турнире спортивных пар уровень предстоящей конкуренции стал очевиден уже с первой разминки, которую замыкали Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Тренер спортсменов Тамара Москвина в Красноярск не приехала, но присутствие легендарного специалиста чувствовалось как в чистоте исполнения, так и во множестве чисто её «фишечек», создающих внутри программы совершенно особенное настроение.

По настоянию наставницы фигуристы поменяли музыку к программе — заменили тему из «50 оттенков серого» на саундрек из «Шоу Трумэна». По общей сумме баллов Кадырова и Колесов расположились на третьем месте, незначительно пропустив вперёд Александру Бойкову с Дмитрием Козловским и Елизавету Осокину с Артёмом Грицаенко.

Волей жребия эти две пары выступали друг за другом, и выглядело абсолютнейшей нелепицей то, что и те, и другие катают в этом сезоне одну и ту же музыкальную композицию — «Богемию» Шарля Азнавура. Подобные прецеденты в фигурном катании не редкость, просто в конкретном случае это выглядело странным: оба дуэта провели значительную часть предсезонной подготовки под контролем Павла Слюсаренко (то есть, должны были знать, у кого какие постановки). Затем Осокина и Грицаенко уехали с тренером в Пермь, в то время как Бойкова с Козловским остались в школе «Хрустального» под присмотром целого букета специалистов во главе с Этери Тутберидзе.

Совпадение музыкального выбора в короткой программе особенно опасно: здесь все элементы одинаковы, расположены зачастую в одном и том же порядке, и очень велик риск, что сравнение (а оно начнётся непременно) окажется не в твою пользу.

Примерно так и получилось: Бойкова упала с тройного лутца, соответственно, из программы тут же ушло настроение, и отличнейший, с очень качественными элементами прокат Осокиной и Грицаенко (они катались сразу после) засиял на этом фоне особенно ярко. Иносказательно говоря, в субботу тренер Слюсаренко объективно уложил компанию «Хрустального» на лопатки.

Экс-чемпионов Европы спасла вторая оценка, благодаря ей они остались первыми, но, положа руку на сердце, лидерство ни по какому критерию не выглядело однозначным. Собственно, сама Александра постфактум назвала собственную ошибку непростительной.

«Это было плохо, прямо скажем. Готовы мы были хорошо, и такая непростительная ошибка с моей стороны. Надеюсь, будем её избегать», — призналась спортсменка.

Из тех, кто расположился за пределами первой тройки, стоит отметить Таисию Собинину и Дениса Ходыкина, для которых старт в Красноярске стал первым совместным выступлением в карьере. На оценки, реально отражающие качество элементов и катания, пара по мнению судей ещё не наработала, фигуристов оценили по самой нижней планке, но обращать на это внимание в контексте первого турнира сезона точно не стоит: подобное так или иначе происходит со всеми, кто только начинает карьеру.

Начало женского турнира предваряло официальное открытие соревнований с участием в числе прочих Алины Загитовой и, надо сказать, олимпийская чемпионка Пхёнчхана в подобной форме вполне могла бы не затеряться на фоне фаворитов этапа. Сама она, разумеется, может расценивать это, как комплимент, хотя на самом деле нельзя не замечать: общий уровень девичьих выступлений даже на тех этапах, где выступают реально сильнейшие, в этом сезоне ниже ожидаемого, причём, «сыпаться» из-за травм и, соответственно, недостаточной готовности, начали даже самые юные.

Тем, кто постарше, это дало надежду на то, что не всё ещё в этой жизни потеряно. В Красноярске сразу две таких спортсменки — Майя Хромых и Анна Фролова получили шанс бороться за победу.

После первой разминки впору было пошутить: если в короткой программе «Там нет меня» подразумевалось отсутствие Фроловой в группе сильнейших, то это недоразумение исправлено. С результатом 70,75 фигуристка очень уверенно вышла в лидеры.

Если вывести за скобки Аделию Петросян с её тройным акселем и двумя победами на предыдущих этапах, никто из остальных российских одиночниц пока не рискует исполнять в короткой программе что-то более сложное, нежели каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Каскад из флипа с риттбергером стоял в предварительной заявке Софьи Чаплыгиной, но в прокате спортсменка с ним не справилась.

Почему не всегда бывает оправдана сложность, объяснила известная в недавнем прошлом одиночница, четырёхкратный призёр чемпионатов Европы Виктория Буцаева, выступавшая под фамилией Волчкова.

«Прыгнуть вторым тулуп можно с любого приземления. А вот риттбергер уже не сделаешь. И значит, останешься вообще без каскада — если речь идёт о короткой программе. В произвольной каскады 3+3 мы, как правило, убираем во вторую половину, и на усталости такое сочетание прыжков тоже становится проблемным», — отметила тренер.

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Любопытно, что каскад «лутц-риттбергер» в отменном параллельном исполнении за день до красноярского старта показали Александра Трусова и Софья Самоделкина, выступая в шоу. Обе фигуристки ещё год назад тренировались у Светланы Соколовской, затем ушли в свободное плавание (одна — от усталости и недостатка мотивации, вторая — в ожидании права выступать за другую страну). А у тренера на первый план вышли две другие спортсменки — Елизавета Куликова и Софья Важнова.

Первая проиграла лидеру всего 2,57 и вполне заслужила бы приз «Дебют турнира», если бы не выступающая следом 15-летняя малышка Мария Агаева с высоченными, а главное, безошибочными прыжками. На этапе в Омске эта фигуристка впервые в жизни попала на подиум, разделив его с Аделией Петросян и Алиной Горбачёвой, а в Красноярске не позволила Фроловой удержаться на первой позиции, хотя разница в результатах двух спортсменок вышла микроскопической — 0,16. Внести коррективы в эту расстановку не получилось ни у Вероники Яметовой, ни у Хромых — обе остались за пределами тройки.

Самым драматическим моментом танцевального турнира стали не сами соревнования с предсказуемым превосходством Александры Степановой и Ивана Букина (они лидируют с преимуществом в 7,65), а разминка, в ходе которой Елизавета Шанаева врезалась в Аннабель Морозов, порезав коньком лодыжку соперницы. К сожалению, ситуация уже не позволяла как-то обезболить травму, и это во многом предопределило результат. После ритм-танца разница между вторым и третьим местом составляет 3,48 в пользу дуэта Шанаева и Павел Дрозд.