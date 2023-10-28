RT в Telegram
Подпишись

Тарасова заявила, что фигуристка Хромых сможет бороться с лидерами сборной

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение касательно проката фигуристки Майи Хромых на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

«Майя хорошо сегодня выступала, зря упала. Но она допустила техническую ошибку, такое бывает. Наберёт форму и сможет на равных бороться с лидерами нашей сборной», — цитирует Тарасову РИА Новости.

За прокат Агаева получила 70,91 балла и одержала победу.

Второе промежуточное место у Анны Фроловой (70,75). Третьей идёт Елизавета Куликова (68,18). Майя Хромых (62,06) занимает восьмое место.

Произвольные программы девушки представят 29 октября.

Ранее Агаева назвала неожиданной победу в короткой программе на Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить