Тарасова заявила, что фигуристка Хромых сможет бороться с лидерами сборной
«Майя хорошо сегодня выступала, зря упала. Но она допустила техническую ошибку, такое бывает. Наберёт форму и сможет на равных бороться с лидерами нашей сборной», — цитирует Тарасову РИА Новости.
За прокат Агаева получила 70,91 балла и одержала победу.
Второе промежуточное место у Анны Фроловой (70,75). Третьей идёт Елизавета Куликова (68,18). Майя Хромых (62,06) занимает восьмое место.
Произвольные программы девушки представят 29 октября.
Ранее Агаева назвала неожиданной победу в короткой программе на Гран-при России.