Тарасова заявила, что фигуристка Хромых сможет бороться с лидерами сборной

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение касательно проката фигуристки Майи Хромых на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

«Майя хорошо сегодня выступала, зря упала. Но она допустила техническую ошибку, такое бывает. Наберёт форму и сможет на равных бороться с лидерами нашей сборной», — цитирует Тарасову РИА Новости.

За прокат Агаева получила 70,91 балла и одержала победу.

Второе промежуточное место у Анны Фроловой (70,75). Третьей идёт Елизавета Куликова (68,18). Майя Хромых (62,06) занимает восьмое место.

Произвольные программы девушки представят 29 октября.

Ранее Агаева назвала неожиданной победу в короткой программе на Гран-при России.