Агаева назвала неожиданной победу в короткой программе на Гран-при России
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«Первое место для меня — это очень неожиданно, но я довольна. Но есть много над чем работать. Чувствовала себя увереннее после этапа Гран-при Омска, ехала спокойнее», — цитирует Агаеву Sport24.
За прокат она получила 70,91 балла.
Второе промежуточное место у Анны Фроловой (70,75). Третьей идёт Елизавета Куликова (68,18).
Произвольные программы девушки представят 29 октября.
Ранее Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Красноярске.