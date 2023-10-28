Агаева назвала неожиданной победу в короткой программе на Гран-при России

Российская фигуристка Мария Агаева высказалась о своей победе на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

«Первое место для меня — это очень неожиданно, но я довольна. Но есть много над чем работать. Чувствовала себя увереннее после этапа Гран-при Омска, ехала спокойнее», — цитирует Агаеву Sport24.

За прокат она получила 70,91 балла.

Второе промежуточное место у Анны Фроловой (70,75). Третьей идёт Елизавета Куликова (68,18).

Произвольные программы девушки представят 29 октября.

Ранее Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Красноярске.