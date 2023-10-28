RT в Telegram
Подпишись

Агаева назвала неожиданной победу в короткой программе на Гран-при России

Короткая ссылка
Российская фигуристка Мария Агаева высказалась о своей победе на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.
Агаева назвала неожиданной победу в короткой программе на Гран-при России
  • Gettyimages.ru

«Первое место для меня — это очень неожиданно, но я довольна. Но есть много над чем работать. Чувствовала себя увереннее после этапа Гран-при Омска, ехала спокойнее», — цитирует Агаеву Sport24.

За прокат она получила 70,91 балла.

Второе промежуточное место у Анны Фроловой (70,75). Третьей идёт Елизавета Куликова (68,18).

Произвольные программы девушки представят 29 октября.

Ранее Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на этапе Гран-при в Красноярске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить