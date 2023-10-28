Морозов наложили несколько швов после столкновения с Шанаевой на Гран-при России
- РИА Новости
«Ей накладывают несколько швов. Завтра в произвольном танце ребята будут кататься», — сообщила тренер пары Анжелика Крылова, чьи слова процитировала пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.
Инцидент произошёл во время разминки перед ритм-танцем. Шанаева случайно задела лезвием конька ногу Морозов.
После ритм-танца Морозов и Ерёменко находятся на третьем месте (76,13 балла). Шанаева и Дрозд — на второй позиции (79,61).
Ранее Степанова и Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Красноярске.