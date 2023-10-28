Тарасова назвала оценки судей Бойковой и Козловскому заслуженными
- РИА Новости
«Конечно, ошибки, особенно падения, портят впечатления от программы. Но Бойкова и Козловский будут хоть так на первом месте, хоть так. Сегодня они получили абсолютно заслуженные баллы», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
За прокат они получили 74,52 балла и занимают промежуточное первое место.
Произвольные программы пары представят 29 октября.
Ранее Козловский прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при России.