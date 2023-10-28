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Тарасова назвала оценки судей Бойковой и Козловскому заслуженными

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на этапе Гран-при России в Красноярске.
Тарасова назвала оценки судей Бойковой и Козловскому заслуженными
  • РИА Новости

«Конечно, ошибки, особенно падения, портят впечатления от программы. Но Бойкова и Козловский будут хоть так на первом месте, хоть так. Сегодня они получили абсолютно заслуженные баллы», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

За прокат они получили 74,52 балла и занимают промежуточное первое место.

Произвольные программы пары представят 29 октября.

Ранее Козловский прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при России.

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