Тарасова назвала оценки судей Бойковой и Козловскому заслуженными

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Конечно, ошибки, особенно падения, портят впечатления от программы. Но Бойкова и Козловский будут хоть так на первом месте, хоть так. Сегодня они получили абсолютно заслуженные баллы», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

За прокат они получили 74,52 балла и занимают промежуточное первое место.

Произвольные программы пары представят 29 октября.

Ранее Козловский прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при России.