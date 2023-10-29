Шанаева и Дрозд ответили на обвинения после столкновения с Морозов на разминке
- РИА Новости
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«Писали, что это было не совсем корректно и надо извиниться. Прочитала и закрыла. Мне нормально, я могу абстрагироваться. Всё было хорошо», — цитирует Шанаеву Sport24.
Её партнёр добавил: «Очень глупо накалять обстановку из-за этого. В первую очередь это праздник спорта».
Во время разминки перед ритм-танцем Морозов столкнулась с Шанаевой, которая задела лезвием конька её ногу. Аннабель наложили несколько швов, и она вышла на прокат с повязкой на ноге.
После ритм-танца Морозов и её партнёр Игорь Ерёменко шли на третьем месте, набрав 76,13 балла, но снялись с произвольного танца.
Ранее Анжелика Крылова заявила, что Шанаева не в первый раз врезается в соперников на разминке.