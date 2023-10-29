Крылова: это не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке

Тренер Анжелика Крылова рассказала о состоянии Аннабель Морозов после травмы ноги.

«Аннабель не может кататься. Она сегодня вышла на тренировку, ей очень больно, поэтому пришлось сняться с произвольной программы. Аннабель вчера наложили семь швов. Это не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке», — приводит слова Крыловой «Матч ТВ».

Во время разминки перед ритм-танцем Морозов столкнулась с Елизаветой Шанаевой. Та задела лезвием конька ногу Аннабель.

После ритм-танца Морозов и Ерёменко шли на третьем месте, набрав 76,13 балла, но снялись с произвольного танца.

Ранее Шанаева заявила, что не почувствовала столкновения с Морозов на Гран-при России.