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Крылова: это не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке

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Тренер Анжелика Крылова рассказала о состоянии Аннабель Морозов после травмы ноги.
Крылова: это не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Аннабель не может кататься. Она сегодня вышла на тренировку, ей очень больно, поэтому пришлось сняться с произвольной программы. Аннабель вчера наложили семь швов. Это не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке», — приводит слова Крыловой «Матч ТВ».

Во время разминки перед ритм-танцем Морозов столкнулась с Елизаветой Шанаевой. Та задела лезвием конька ногу Аннабель.

После ритм-танца Морозов и Ерёменко шли на третьем месте, набрав 76,13 балла, но снялись с произвольного танца.

Ранее Шанаева заявила, что не почувствовала столкновения с Морозов на Гран-при России.

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