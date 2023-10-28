Шанаева заявила, что не почувствовала столкновения с Морозов на Гран-при России

Фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в паре с Павлом Дроздом, заявила, что не почувствовала столкновения с Аннабель Морозов на Гран-при России.

«Я даже ничего не почувствовала. Услышала только «ой, больно». Может, она с партнёром столкнулась? Если со мной, я извинюсь», — приводит слова Шанаевой РИА Новости.

Инцидент произошёл во время разминки перед ритм-танцем. Шанаева случайно задела лезвием конька ногу Морозов.

После ритм-танца Морозов и Ерёменко находятся на третьем месте (76,13 балла). Шанаева и Дрозд — на второй позиции (79,61).

Ранее сообщалось, что Морозов наложили несколько швов после столкновения с Шанаевой.