Шанаева заявила, что не почувствовала столкновения с Морозов на Гран-при России
- РИА Новости
«Я даже ничего не почувствовала. Услышала только «ой, больно». Может, она с партнёром столкнулась? Если со мной, я извинюсь», — приводит слова Шанаевой РИА Новости.
Инцидент произошёл во время разминки перед ритм-танцем. Шанаева случайно задела лезвием конька ногу Морозов.
После ритм-танца Морозов и Ерёменко находятся на третьем месте (76,13 балла). Шанаева и Дрозд — на второй позиции (79,61).
Ранее сообщалось, что Морозов наложили несколько швов после столкновения с Шанаевой.