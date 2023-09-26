Оказалась никому не нужна: почему фигуристка Самоделкина решила уйти из группы Соколовской и начать работу с Плющенко

Софья Самоделкина покинула группу Светланы Соколовской и решила работать с Евгением Плющенко. Бывшая наставница заявила, что это не связано с тренировочным процессом и пожелала воспитаннице, которая планирует в дальнейшем выступать под флагом Казахстана, удачи в дальнейшей карьере. Однако судьба спортсменки остаётся неопределённой, поскольку федерация фигурного катания на коньках России до сих пор хранит молчание по этому вопросу, и неизвестно, когда девушка сможет в следующий раз выйти на лёд на международном турнире.

История Софы Самоделкиной — это на самом деле история о том, как невероятно интересная и перспективная спортсменка (возможно, одна из самых перспективных в мире в свете Олимпийских игр в Милане) оказалась никому не нужна.

Напомню, девушка вышла из российского гражданства, получив по семейным обстоятельствам паспорт республики Казахстан, и с апреля, уже как иностранная фигуристка, платила за все самостоятельно, включая тренерские услуги и аренду льда в ЦСКА.

Это дорого. Очень. Поскольку армейский клуб предъявляет к спортивным школам целый ряд достаточно жёстких правил, заниматься в нём, имея зарубежное гражданство, сложнее, чем где-либо ещё. Думаю, как раз этим объясняется факт, что спортсменов из-за границы там не так много в принципе. Но семья Самоделкиных на эти расходы пошла.

Также по теме «Здесь у него неплохой выбор»: Чиризано расстался с Цимловой и может вернуться в сборную России Дарио Чиризано и Дениса Цимлова объявили о прекращении сотрудничества. Причиной стал отказ Федерации фигурного катания на коньках...

После достаточно жёсткой фазы прошлогоднего пубертата Софа начала восстанавливать кондиции, и хотя некоторые физические параметры до сих пор нельзя назвать идеальными, вновь запрыгала четверной сальхов, выполняет на тренировках свой фирменный каскад лутц-риттбергер и очень близка к реанимации тройного акселя.

Имея в группе такую фигуристку, любой тренер, казалось бы, должен быть крайне заинтересован как можно быстрее решить вопрос с её спортивным гражданством и получить от российской федерации фигурного катания релиз — хотя бы для того, чтобы самому получить возможность выезжать на международные старты. Иначе говоря — оставаться в обойме реально большого спорта.

Релиз в данном случае — абсолютная формальность: ни при каком раскладе вернуть фигуристку в Россию уже не получится, поскольку сожжены все мосты. Разумно было поступать таким образом, или нет — это совершенно отдельный вопрос, обсуждать который сейчас не имеет смысла.

Не знаю, какие обещания давала Самоделкиной её уже бывший тренер Светлана Соколовская на этапе перехода Софы от Сергея Давыдова, но вписываться в историю с гражданством она очевидно совершенно не хотела. Возможно — из банального чувства осторожности и нежелания портить отношения с руководством ФФКР.

Хотя с той же вероятностью наставница могла потерять к спортсменке интерес, когда поняла: не справляется с задачей провести девушку через пубертат. И как только в группе стало известно, что фигуристка ищет варианты с тренировками возможно в другой стране и у более заинтересованного в ней тренера из группы её просто выгнали. Так, по крайней мере, изложил ситуацию источник, на глазах которого разворачивался весь сюжет.

Официальная трактовка Соколовской звучит иначе: «Переход Софьи никак не связан с тренировочным процессом. Она хорошо занималась, постепенно справляется со своим пубертатным периодом. Софья сделала прекрасный выбор, перейдя в штаб Евгения Плющенко», — заявила наставница в интервью ТАСС.

Если из группы уходит сильный спортсмен, а тренер называет это решение прекрасным выбором, невольно напрашивается мысль, что человек сам завуалированно признаёт собственную профессиональную несостоятельность. Или же ему вообще не до проблемной спортсменки. И это может объясняться целым рядом серьёзных причин.

Соколовской, кстати, в нынешней ситуации совершенно точно не позавидуешь: от неё, помимо Самоделкиной, ушла вице-чемпионка Игр в Пекине Александра Трусова, действующий чемпион страны по прыжкам Григорий Фёдоров в прошлом сезоне почти убедил публику, что неплохо владеет единственным четверным прыжком — лутцем, и с перебоями прыгает тулуп, однако сейчас спортсмен не подтверждает даже этого.

Вот и получается: специалист, которому год назад уверенно прочили место в тренерской элите страны, оказалась пусть и не у разбитого корыта, но на гораздо менее устойчивых позициях, чем была до Олимпийских игр в Пекине. Ну и до Самоделкиной ли тут вообще?

Вполне допускаю, что Соколовская, как и многие из руководителей российской федерации фигурного катания, рассуждали просто: к чему форсировать ситуацию, если в декабре спортсменка с большой вероятностью получит долгожданный релиз и сможет начать выступать за другую страну?

Теоретически это, безусловно, имеет логику. Но на практике выглядит иначе. Оставаясь в ЦСКА, Софе реально приходилось платить за лёд и тренировки колоссальные деньги. Возможно финансовая ситуация становилась для семьи всё более критичной, при этом никаких гарантий со стороны ФФКР спортсменке, разумеется, никто не давал. Как и внятной информации в отношении спортивного будущего. Так стоит ли удивляться тому, что фигуристка и её близкие начали искать способ самостоятельно разрешить проблему?

Самое время задаться вопросом: чем руководствуется ФФКР, тормозя релиз, который при желании мог быть выдан ещё в начале сентября? Возможно, с точки зрения федерации в нынешней не самой простой для страны ситуации наиболее правильным выглядит принцип: «Так не доставайся же ты никому!»

На мой взгляд, позиция достаточно сомнительная. Даже в плане собственного имиджа применительно к конкретному случаю гораздо разумнее подчеркнуть: Самоделкина — наша спортсменка, её подготовили российские тренеры, которые, несмотря на всё происходящее сейчас в спортивном сообществе, остаются самыми крутыми специалистами в мире.

Допускаю, что могли иметь место финансовые соображения: не рассматривать дело спортсменки до тех пор, пока она не выплатит всё когда-либо было на неё потраченное. Но ведь и это сомнительный пункт. Будучи членом сборной, Софа выполняла все свои обязательства: тренировалась, выступала в соревнованиях за клуб, город, страну и так далее. Обеспечивать её при этом инвентарём, костюмами, медицинской помощью и прочим, было не доброй волей, а обязанностью спортивных структур. Как только спортсменку вывели за рамки сборной и ЦСКА, контрактные обязательства с обеих сторон автоматически должны считаться законченными.

Иначе говоря, это ни разу не кейс Дэвис/Смолкина, которые перекочевали из-под одного флага под другой, а компенсацию бывшим работодателям выплатили пост-фактум и по своей инициативе.

Ну да, формально можно сказать, «блатная» (по выражению Глеба Смолкина) пара не выступала в соревнованиях целый год и ничего России не должна. Ну так и в случае с Самоделкиной мы имеем схожую ситуацию: последний международный старт был у Софы в конце октября 2021 года на Мемориале Дениса Тена. А в декабре фигуристку вывели из состава национальной команды, прекратив выплачивать стипендию и обеспечивать инвентарём.

Также по теме Спорный репертуар: почему Гуменник не стал выступать под композицию группы Rammstein Федерация фигурного катания на коньках России не запрещала российскому фигуристу Петру Гуменнику выступать под Rammstein. Об этом...

Есть, конечно, ещё один вариант: после порядком одиозного перехода упомянутой выше танцевальной пары под грузинский флаг руководители ФФКР просто получили указание «сверху»: не отпускать в другие страны ни одного спортсмена, независимо от того, в каком виде они выступают и под чьим руководством тренируются.

Если допустить такую ситуацию, по крайней мере, становятся понятными многие действия федерации. Например, в отношении Дарио Чиризано.

Но парадокс в том, что и здесь Самоделкина проходит отдельной и весьма казусной строкой. Отказавшись по собственной инициативе от российского гражданства и получив паспорт республики Казахстан, она как бы выпала из устоявшейся системы. Поэтому и оказалась в вакууме.

Ну а теперь сдвинуть ситуацию с мёртвой точки способно только ручное управление. Если, конечно же, найдётся человек, который за всем этим нагромождением абсурда окажется способен увидеть главное: девочку, которая очень хочет кататься. Ведь ничего другого в жизни Самоделкиной пока ещё просто нет.