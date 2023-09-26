Журова надеется, что Валиеву не дисквалифицируют на долгий срок

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что российская фигуристка Камила Валиева не будет дисквалифицирована на долгий срок.

«В подобных случаях спортсмена или прощают, или дают минимальный срок — который уже прошёл. Она продолжает тренироваться и по большому счёту уже ничего не теряет, для неё ничего не меняется — она будет тренироваться и выступать», — цитирует Журову «Газета.Ru».

Она также отметила, что четыре года дают настоящим допинговым рецидивистам, которые «ели анаболики горстями».

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26—28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что американский фигурист Винсент Чжоу выставил себя набитым дураком, заявив о широком распространении допинга среди российских спортсменов.