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Журова надеется, что Валиеву не дисквалифицируют на долгий срок

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Депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что российская фигуристка Камила Валиева не будет дисквалифицирована на долгий срок.
Журова надеется, что Валиеву не дисквалифицируют на долгий срок
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«В подобных случаях спортсмена или прощают, или дают минимальный срок — который уже прошёл. Она продолжает тренироваться и по большому счёту уже ничего не теряет, для неё ничего не меняется — она будет тренироваться и выступать», — цитирует Журову «Газета.Ru».

Она также отметила, что четыре года дают настоящим допинговым рецидивистам, которые «ели анаболики горстями». 

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26—28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что американский фигурист Винсент Чжоу выставил себя набитым дураком, заявив о широком распространении допинга среди российских спортсменов.

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