Соколовская: переход Самоделкиной к Плющенко никак не связан с тренировочным процессом

Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская высказалась о переходе своей бывшей ученицы Софьи Самоделкиной в группу к Евгению Плющенко.

«Переход никак не связан с тренировочным процессом. Она хорошо тренировалась, постепенно справляется со своим пубертатным периодом. Софья сделала прекрасный выбор», — цитирует Соколовскую ТАСС.

Фигуристка получила казахстанское гражданство и может принимать участие во внутренних соревнованиях страны. Окончательный переход в сборную Казахстана будет рассмотрен не раньше декабря.

Напомним, что Софья владеет всеми видами четверных прыжков, а также тройным акселем.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что Самоделкина приняла гражданство страны в общем порядке.