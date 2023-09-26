Соколовская: переход Самоделкиной к Плющенко никак не связан с тренировочным процессом
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«Переход никак не связан с тренировочным процессом. Она хорошо тренировалась, постепенно справляется со своим пубертатным периодом. Софья сделала прекрасный выбор», — цитирует Соколовскую ТАСС.
Фигуристка получила казахстанское гражданство и может принимать участие во внутренних соревнованиях страны. Окончательный переход в сборную Казахстана будет рассмотрен не раньше декабря.
Напомним, что Софья владеет всеми видами четверных прыжков, а также тройным акселем.
Ранее в МВД Казахстана заявили, что Самоделкина приняла гражданство страны в общем порядке.