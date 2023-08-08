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В МВД Казахстана заявили, что Самоделкина приняла гражданство страны в общем порядке

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В МВД Казахстана рассказали, как российская фигуристка Софья Самоделкина получила гражданство страны.
В МВД Казахстана заявили, что Самоделкина приняла гражданство страны в общем порядке
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Недавно спортсменка Самоделкина приняла гражданство в общем порядке, потому что её мать была гражданкой Казахстана», — заявил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

По информации СМИ, 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за команду Казахстана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уведомлена об этом, но добро на переход ещё не дала. 

Самоделкина тренируется под руководством Светланы Соколовской. Она владеет всеми видами четверных, а также тройным акселем.

Ранее в Союзе конькобежцев Казахстана подтвердили получение паспорта Самоделкиной.

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