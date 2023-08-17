«Матч ТВ»: Самоделкина сможет выступать на внутренних соревнованиях Казахстана

Фигуристка Софья Самоделкина сможет выступать на внутренних соревнованиях в Казахстане до открепления от ФФККР.

«На внутренних соревнованиях в Казахстане — да, если её допустит местная федерация», — приводит слова источника «Матч ТВ».

По информации СМИ, фигуристка изъявила желание выступать за команду Казахстана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уведомлена об этом, но добро на переход ещё не дала.

Самоделкина тренируется под руководством Светланы Соколовской. Она владеет всеми видами четверных, а также тройным акселем.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что Самоделкина приняла гражданство страны в общем порядке.