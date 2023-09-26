Гербольдт поддержала Вяльбе в её суждениях относительно трансгендеров в спорте

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт поддержала главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе в её суждениях о трансгендерах в спорте.

«Я всё-таки за традиционное видение этой ситуации. В какой-то степени я, наверное, ущемляю своим мнением их права, но тем не менее всем миром была выведена общая политика, думаю, что нужно её придерживаться, дабы не пропагандировать это», — цитирует Гербольдт РИА Новости.

26 сентября глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила надежду, что трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Она также предложила главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху основать новое подразделение, чтобы трансгендерные спортсмены отдельно соревновались между собой.

Первым трансгендерным спортсменом стала тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Она участвовала в летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что в спортивной гимнастике не может быть трансгендеров.