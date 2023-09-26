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Вяльбе: пусть трансгендерные спортсмены идут в фигурное катание

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала своё мнение об участии трангендерных спортсменов в соревнованиях.
Вяльбе: пусть трансгендерные спортсмены идут в фигурное катание
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняковё

«Надеюсь, что трансгендеров не будут пускать в циклические виды спорта. Пусть переделанные мужчины идут в фигурное катание, чтобы там над ними люди поиздевались», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

Она также предложила главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху основать новое подразделение, чтобы трансгендерные спортсмены отдельно соревновались между собой.

Первым трансгендерным спортсменом стала тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Она участвовала в летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что в Великобритании запретили трансгендерам участвовать в женских соревнованиях по гребле.

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