Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что в спортивной гимнастике не может быть трансгендеров.

«Такое впечатление, что кто-то сходит с ума. Что значит трансгендеры? Как вы себе это представляете в нашем виде спорта? Не может такого быть», — цитирует Родионенко РИА Новости.

Первым трансгендерным спортсменом стала тяжелоатлетка Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Она участвовала в летней Олимпиаде-2020 в Токио.

Международный союз велосипедистов (UCI) и Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях с женщинами.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказала своё мнение об участии трансгендерных спортсменов в соревнованиях.