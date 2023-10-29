Морозов и Ерёменко снялись с этапа Гран-при по фигурному катанию в Красноярске
«Они сняты по медицинским показаниям», — приводит слова Когана РИА Новости.
28 октября на разминке перед ритм-танцем Морозов получила порез ноги после столкновения с фигуристкой Елизаветой Шанаевой. Она выступила с прокатом, после чего ей наложили швы.
Сегодня утром дуэт вышел на тренировку, но быстро покинул её.
Ранее сообщалось, что танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Красноярске.