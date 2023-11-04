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Фигуристка Губанова призналась, что испытывает боль от шестого места на Гран-при Франции

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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова оценила своё выступление на Гран-при ISU во Франции.
Фигуристка Губанова призналась, что испытывает боль от шестого места на Гран-при Франции
  • Gettyimages.ru

«Очень обидно. Я откаталась ведь не так плохо. Да, сделала каскад 3-2. Но это не такие глобальные ошибки, чтобы я опустилась на такие места. Мне очень больно», — цитирует Губанову Sports.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила от судей 187,66 балла и заняла шестое место. Победу на турнире праздновала американка Изабо Левито (203,22).

Ранее Диана Дэвис и Глеб Смолкин обнялись с украинскими фигуристами на награждении «Мемориала Тена».

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