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В МОК не поддержали идею Тутберидзе проверить на детекторе лжи участников дела Валиевой

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В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на идею заслуженного тренера России Этери Тутберидзе использовать детектор лжи в допинг-деле российской фигуристки Камилы Валиевой.
В МОК не поддержали идею Тутберидзе проверить на детекторе лжи участников дела Валиевой
  • РИА Новости

«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований», — заявили ТАСС в МОК.

Напомним, что Тутберидзе предложила использовать полиграф в деле фигуристки.

«Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду, откуда это взялось, что это, почему?» — сказала тренер.

Слушания по делу Валиевой возобновятся в Спортивном арбитражном суде (CAS) 9—10 ноября.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала идею Тутберидзе проверить на детекторе лжи участников дела Валиевой.

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