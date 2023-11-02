Навка поддержала идею Тутберидзе проверить на детекторе лжи участников дела Валиевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддержала идею Этери Тутберидзе проверить на детекторе лжи участников дела Камилы Валиевой.

«Мне кажется, что в этой истории можно использовать любой вариант, чтобы дать Камиле возможность быть оправданной, чтобы от девочки наконец-то отстали. Это очень хорошая идея», — приводит слова Навки РИА Новости.

31 октября Тутберидзе заявила, что хотела бы проверить участников процесса по делу Валиевой на детекторе лжи. И отметила, что не понимает, как фигуристку могли допустить до Олимпиады, если её допинг-проба вызывала сомнения.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что Жулин считает, что Тутберидзе уверена в невиновности Валиевой.