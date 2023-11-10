Коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу Валиевой

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение по делу будет вынесено в январе 2024 года.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что РУСАДА надеется на справедливое решение CAS по делу Валиевой.