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Коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу Валиевой

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Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу Валиевой
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Решение по делу будет вынесено в январе 2024 года.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что РУСАДА надеется на справедливое решение CAS по делу Валиевой.

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