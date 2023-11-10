Дебют Валиевой, мастерство Семененко и погоня за Мишиной и Галлямовым: чем интересен этап Гран-при России в Казани

Камила Валиева впервые выйдет на соревновательный лёд в новом сезоне, а главную конкуренцию ей составят Софья Муравьёва и Алина Горбачёва. Евгений Семененко вновь встретится в очной борьбе с Макаром Игнатовым и Глебом Лутфуллиным, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов постараются реабилитироваться за грубую ошибку в короткой программе, а также ещё выше поднять планку рекорда в произвольной. О главных интригах этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани — в материале RT.

Если на предыдущем этапе Гран-при России в Красноярске фокус внимания был направлен на соревнования мужчин и танцоров, то в Казани он, очевидно, сместится в сторону женского катания. В первую очередь это связано, конечно же, с дебютным выступлением в новом сезоне Камилы Валиевой. Воспитанница Этери Тутберидзе удивила публику неожиданными образами роковой красотки и чёрной пантеры во время контрольных прокатов сборной в сентябре, но её физическая форма тогда оставляла желать лучшего, пусть и по объективным причинам. За прошедшее время фигуристка восстановила как минимум четверной тулуп и, стоит надеяться, предстанет перед зрителями на малой родине во всеоружии.

При этом выступление Валиевой в Казани некоторое время находилось под вопросом, так как перед стартом в CAS проходили отложенные слушания по её допинговому делу. В федерации были готовы пойти навстречу спортсменке и перенести её на другой этап, но Камила сама настояла на том, чтобы выступить именно в Казани.

Вместе с ней, по информации ТАСС, в столице Татарстана должна появиться и Этери Тутберидзе. Тренер впервые будет присутствовать на этапе Гран-при в нынешнем сезоне — ранее спортсменок из «Хрустального» сопровождали только Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Дебютировать в сезоне Валиевой предстоит в серьёзной компании: конкуренцию ей составят Софья Муравьёва и Алина Горбачёва. Подопечная Евгения Плющенко этой осенью на соревновательный лёд также ещё не выходила, а вот воспитанница Софьи Федченко уже каталась в Омске. Там она выиграла короткую программу у Аделии Петросян, но, вероятно, не справилась с психологическим давлением лидерства и в произвольной завалила два прыжка — четверной сальхов и тройной лутц. По сумме двух программ Горбачёва заняла второе место.

«Нужно с самой собой бороться, а не с кем-то», — констатировала после выступления Алины её тренер.

В мужской части соревнований также ожидается интересная борьба. Безусловно, главным претендентом на победу считается Евгений Семененко, тем более что свой первый этап Гран-при в Уфе он выиграл в противостоянии с теми же фигуристами, что будут его главными конкурентами в Казани — Макаром Игнатовым и Глебом Лутфуллиным. Все трое замахивались в своих произвольных программах на четыре четверных прыжка, но стопроцентного успеха добился только действующий чемпион страны. Помимо классного исполнения элементов ультра-си, ученик Алексея Мишина поразил актёрским мастерством и заряженностью на борьбу, особенно в произвольной, где он играет пылкого Ромео.

«Прокат Семененко — это что-то нереальное, космическое. С таким настроением я, наверное, обычно смотрю прокаты Нейтана Чена. Это было очень круто по энергетике», — заметила серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова.

Вмешаться в спор фаворитов может и Григорий Фёдоров, который в Омске занял третье место, вслед за Матвеем Ветлугиным и Алексеем Ероховым. Чемпион России по прыжкам мог бы забраться и повыше, но как раз с прыжковыми элементами и не справился в произвольной. По его собственному признанию, тогда сказалась усталость, но у воспитанника Светланы Соколовской было четыре недели, чтобы поработать над физическими кондициями.

Предстоит исправить смазанное впечатление от своего стартового выступления в Омске и Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Там подопечные Тамары Москвиной, хоть и выиграли с хорошим отрывом, допустили непростительную для бывших чемпионов мира оплошность, оставшись в короткой программе без тройного сальхова. Но даже при этом никому из конкурентов не удалось сравниться с опытными и титулованными противниками, тем более что в произвольной они были безупречны и преодолели планку мирового рекорда.

Поэтому говорить, что кто-то сможет навязать фаворитам серьёзную борьбу в Казани, не приходится: остальные спортивные пары, вероятнее всего, будут вынуждены сражаться лишь за вторую строчку. И вот тут сюжет может быть более непредсказуемым. Вновь, как и на предыдущем этапе, в очной борьбе сойдутся Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, Таисия Собинина и Денис Ходыкин, а также Елизавета Осокина и Артём Грицаенко.

Последние продемонстрировали в Красноярске изысканное катание вкупе с высокой сложностью и дважды обошли в технической оценке Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а Кадырову и Колесова — по сумме баллов. Дуэту Москвиной придётся отстаивать свои позиции, в том числе и в сборной страны, в борьбе с дерзкими вчерашними юниорами. А пара Сергея Рослякова, образовавшаяся лишь в этом сезоне, прогрессирует настолько стремительно, что вполне может ворваться на пьедестал, если обойдётся без серьёзных ошибок.