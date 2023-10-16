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Леонова сравнила выступление Семененко на Гран-при в Уфе с прокатами Чена

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова сравнила выступление Евгения Семененко на этапе Гран-при России в Уфе с прокатами олимпийского чемпиона из США Нейтана Чена.
Леонова сравнила выступление Семененко на Гран-при в Уфе с прокатами Чена
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Прокат Семененко — это что-то нереальное, космическое. С таким настроением я, наверное, обычно смотрю прокаты Нейтана Чена. Это было очень круто по энергетике», — приводит слова Леоновой Metaratings.ru.

По итогам короткой и произвольной программ Семененко получил от судей 289,37 балла.

На второй позиции расположился Роман Савосин с результатом 277,66 балла. Третий — Андрей Мозалёв (259,47).

Ранее Семененко высказался о своей победе на этапе Гран-при России в Уфе.

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