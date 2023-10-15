Семененко — о победе на этапе Гран-при в Уфе: Мишин сегодня меня похвалил

Российский фигурист Евгений Семененко высказался о своей победе на этапе Гран-при России в Уфе.

«Воспринимаю все слова Мишина. Опытный и знаменитый тренер, знает, что мне нужно. А сегодня он меня похвалил. Очень рад, что сделал сегодня риттбергер. Грех не вставлять его в программы при таком проценте выполнения на тренировках», — цитирует Семененко Sport24.

По итогам короткой и произвольной программ россиянин получил от судей 289,37 балла.

На второй позиции расположился Роман Савосин с результатом 277,66. Третий — Андрей Мозалёв (259,47).

Ранее сообщалось, что фигуристка Ксения Синицына сломала плюсневую кость стопы на контрольных прокатах.