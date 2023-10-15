Фигуристка Синицына сломала плюсневую кость стопы на контрольных прокатах
- РИА Новости
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«К сожалению, пропускаю. Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы», — приводит слова Синицыной РИА Новости.
Синицыной 19 лет, она является чемпионкой юношеских Олимпийских игр.
Контрольные прокаты в Омске пройдут 20—23 октября.
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