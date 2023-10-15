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Фигуристка Синицына сломала плюсневую кость стопы на контрольных прокатах

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Российская фигуристка Ксения Синицына сообщила, что получила травму и не сможет выступить на этапе Гран-при России в Омске.
Фигуристка Синицына сломала плюсневую кость стопы на контрольных прокатах
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«К сожалению, пропускаю. Та травма, которую я получила на тренировке перед произвольной программой во время прокатов, оказалась переломом плюсневой кости стопы»‎, — приводит слова Синицыной РИА Новости.

Синицыной 19 лет, она является чемпионкой юношеских Олимпийских игр.

Контрольные прокаты в Омске пройдут 20—23 октября.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2018 Александр Энберт оценил прокат короткой программы Аделии Петросян на первом этапе Гран‑при России в Уфе.

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