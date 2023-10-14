Энберт — об этапе Гран-при в Уфе: прекрасный прокат от Петросян

Серебряный призёр Олимпиады-2018 Александр Энберт оценил прокат короткой программы Аделии Петросян на первом этапе Гран‑при России в Уфе.

«От Аделии ждал чего‑то похожего — прекрасного проката и хорошего выступления. Она уже на контрольных показывала, что готова выступать и кататься», — цитирует Энберта «Матч ТВ».

По итогам первого дня Петросян получила от судей 84,38 балла. На второй позиции расположилась Анна Фролова с результатом 73,39. Третья — Елизавета Куликова (65,64). Произвольные программы фигуристки покажут 15 октября.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Петросян и Фролова сильно выделялись на фоне соперниц на первом этапе Гран-при.