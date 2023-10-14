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Энберт — об этапе Гран-при в Уфе: прекрасный прокат от Петросян

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Серебряный призёр Олимпиады-2018 Александр Энберт оценил прокат короткой программы Аделии Петросян на первом этапе Гран‑при России в Уфе.
Энберт — об этапе Гран-при в Уфе: прекрасный прокат от Петросян
  • РИА Новости

«От Аделии ждал чего‑то похожего — прекрасного проката и хорошего выступления. Она уже на контрольных показывала, что готова выступать и кататься», — цитирует Энберта «Матч ТВ». 

По итогам первого дня Петросян получила от судей 84,38 балла. На второй позиции расположилась Анна Фролова с результатом 73,39. Третья — Елизавета Куликова (65,64). Произвольные программы фигуристки покажут 15 октября.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Петросян и Фролова сильно выделялись на фоне соперниц на первом этапе Гран-при.

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