Тарасова: кроме Петросян и Фроловой, среди фигуристок в Уфе выделить некого

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Аделия Петросян и Анна Фролова сильно выделялись на фоне соперниц на первом этапе Гран-при России в Уфе.

«Очень рада за Аделию, она каталась прекрасно. Можно сказать, отработала свою программу идеально. Запомнилась и Анна Фролова, она стала для меня откровением. Вот они вдвоём произвели впечатление, а из остальных и выделить некого», — цитирует Тарасову РИА Новости.

По итогам первого дня Аделия Петросян получила от судей 84,38 балла. На второй позиции расположилась Фролова с результатом 73,39. Третья — Елизавета Куликова (65,64). Произвольные программы фигуристки покажут 15 октября.

Ранее Фролова поделилась эмоциями после выступления на первом этапе Гран-при России в Уфе.