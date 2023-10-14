Узнать больше

Тарасова: кроме Петросян и Фроловой, среди фигуристок в Уфе выделить некого

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Аделия Петросян и Анна Фролова сильно выделялись на фоне соперниц на первом этапе Гран-при России в Уфе.
Тарасова: кроме Петросян и Фроловой, среди фигуристок в Уфе выделить некого
  • Gettyimages.ru

«Очень рада за Аделию, она каталась прекрасно. Можно сказать, отработала свою программу идеально. Запомнилась и Анна Фролова, она стала для меня откровением. Вот они вдвоём произвели впечатление, а из остальных и выделить некого», — цитирует Тарасову РИА Новости. 

По итогам первого дня Аделия Петросян получила от судей 84,38 балла. На второй позиции расположилась Фролова с результатом 73,39. Третья — Елизавета Куликова (65,64). Произвольные программы фигуристки покажут 15 октября.

Ранее Фролова поделилась эмоциями после выступления на первом этапе Гран-при России в Уфе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить