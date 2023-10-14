Фролова: старалась передать тяжёлые эмоции на Гран-при в Уфе

Фигуристка Анна Фролова поделилась эмоциями после выступления на первом этапе Гран-при России в Уфе.

«Песня в композиции тяжёлая сама по себе по смыслу. Она о потерях, с которыми сталкивался каждый из нас, — близкого человека, друга, возлюбленного. Я лично такое переживала, так что старалась такие эмоции и передать», — цитирует Фролову Sport24.

По итогам первого дня Аделия Петросян получила от судей 84,38 балла. На второй позиции расположилась Фролова с результатом 73,39. Третья — Елизавета Куликова (65,64). Произвольные программы фигуристки покажут 15 октября.

Ранее Петросян высказалась о своём выступлении.