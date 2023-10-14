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Петросян рассказала о своей короткой программе под Майкла Джексона

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Фигуристка Аделия Петросян, лидирующая после короткой программы на первом этапе Гран-при России в Уфе, высказалась о своём выступлении.
Петросян рассказала о своей короткой программе под Майкла Джексона
  • Gettyimages.ru

«Рада, что мне выпала честь катать программу под великого певца и танцора. Скопировать, конечно невозможно, но, надеюсь, получится приблизиться к его движениям», — цитирует Петросян Sport24.

Фигуристка в короткой программе выступает под композиции певца Майкла Джексона.

По итогам первого дня россиянка получила от судей 84,38 балла. На второй позиции расположилась Анна Фролова с результатом 73,39. Третья — Елизавета Куликова (65,64).

Ранее сообщалось, что Роман Савосин выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе.

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