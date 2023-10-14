Петросян рассказала о своей короткой программе под Майкла Джексона
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«Рада, что мне выпала честь катать программу под великого певца и танцора. Скопировать, конечно невозможно, но, надеюсь, получится приблизиться к его движениям», — цитирует Петросян Sport24.
Фигуристка в короткой программе выступает под композиции певца Майкла Джексона.
По итогам первого дня россиянка получила от судей 84,38 балла. На второй позиции расположилась Анна Фролова с результатом 73,39. Третья — Елизавета Куликова (65,64).
Ранее сообщалось, что Роман Савосин выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Уфе.