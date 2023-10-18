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Энберт: Семененко мог бы претендовать на место в мировой пятёрке

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Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт считает, что Евгений Семененко мог бы претендовать на место в топ-5 лучших фигуристов в мире.

«То, что со своей программой Семененко мог бы претендовать на победу в Европе и место в первой мировой пятёрке, — это сто процентов», — приводит слова Энберта ОКР.

На этапе Гран-при России в Уфе по итогам короткой и произвольной программ Семененко получил от судей 289,37 балла.

На второй позиции расположился Роман Савосин с результатом 277,66 балла. Третий — Андрей Мозалёв (259,47).

Ранее Леонова сравнила выступление Семененко на Гран-при в Уфе с прокатами Чена.

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