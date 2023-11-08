«Издевательства над Леной»: мама фигуристки Костылёвой обвинила тренеров «Москвича» в травле девочки и рукоприкладстве

Ирина Костылёва заявила, что её 12-летнюю дочь Елену якобы пытаются выжить из спортивной школы «Москвич». По словам мамы, девочку выгнали с тренировки в июле после возвращения с отдыха без объяснения причин, а после отказа уйти стали травить и чинить препятствия. При этом она обвинила специалистов заведения в рукоприкладстве и намеренном травмировании ребёнка. Двумя годами ранее Костылёва-младшая не менее громко уходила из группы Этери Тутберидзе. Тренеры пока не комментировали обвинения Костылёвой.

В российском фигурном катании разразился очередной скандал. Мама 12-летней Елены Костылёвой выступила с резким заявлением в адрес тренеров школы «Москвич». По словам Ирины, ещё в июле, после возвращения девочки с каникул, тренер Игорь Лютиков без объяснения причин выгнал её со льда и заявил, что она больше не будет заниматься в школе. После этого Ирине пришлось отвести ребёнка обратно и потребовать возобновить работу.

«Я взяла и включила камеру телефона. С ней пошла и выставила Лену на лёд, сказав: «Это твой лёд, Лена, ты — чемпионка России, член юниорской сборной. И кто, как не ты, достоин кататься на нём? Ты самая лучшая спортсменка в «Москвиче», и никто не имеет права тебя без причин выставить со льда только по желанию тренера», — написала Костылёва-старшая на странице в социальной сети.

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По её утверждению, впоследствии тренер Екатерина Митрофанова стала «издеваться над Леной», а в какой-то момент дело даже «дошло до рукоприкладства». При этом в течение двух недель спортсменка тренировалась почти без надзора, а шанс прокатать произвольную программу ей давали лишь к концу тренировки, когда она уже была уставшей.

Со слов Ирины, на одном из занятий всех родителей группы Лютикова «удалили» с катка, и в этот момент «произошло травмирование Лены». Мама фигуристки считает, что повреждение её ребёнку устроили специально. Она также сообщила, что обращалась с жалобами к старшему тренеру школы Виктории Буцаевой, но услышала от неё достаточно резкий ответ.

Костылёва-старшая полагает, что травля её дочери происходит из-за того, что она составляет конкуренцию одной из учениц самой Буцаевой — Арине Калугиной. Кроме того, у семьи была конфликтная ситуация с Лютиковым в феврале этого года — по поводу бесплатных коньков, которые полагались Костылёвой как члену сборной страны.

«В мае Лена получила коньки. Я их выбила с кровью», — заметила по этому поводу мать фигуристки.

Что касается нынешнего отношения тренеров к спортсменке, то Костылёва-старшая не исключает, что подаст на них в суд.

«Посмотрим. Я и не собиралась всë это поднимать с июля. Но их беспределу нет конца», — сообщила она «Матч ТВ» в ответ на соответствующий вопрос.

В «Москвиче» пока не характеризовали сложившуюся ситуацию публично, а тренер, как пишет РИА Новости, не захотела комментировать высказывания.

«Йогурт Базылюк»

Елена Костылёва — победительница первенства России 2023 года в младшем возрасте, чемпионка Москвы 2022 года, а также обладательница золотых наград множества детских турниров. Девочка давно известна специалистам, многие называют её одной из самых талантливых фигуристок последних лет и даже сравнивают с Камилой Валиевой по чистоте скольжения и пластике. Однако за короткий промежуток времени она сменила уже несколько тренерских штабов, что не могло не сказаться на прогрессе.

После переезда из Воронежа в Москву в 2018 году юная спортсменка короткое время занималась у Сергея Давыдова в ЦСКА, затем перебралась в «Хрустальный». Оттуда фигуристка перешла в школу «Айс Форум», потом тренировалась под руководством Юлии Лавренчук, а в феврале 2021-го вернулась к Этери Тутберидзе. Но задержалась там всего на несколько месяцев.

Второй уход от ведущего отечественного тренера сопровождался не менее громкими, чем сейчас, заявлениями мамы спортсменки в социальных сетях. Она утверждала, что тренер выгнала дочь из группы из-за йогурта. По данным СМИ, Тутберидзе увидела, как спортсменка выносит из столовой два йогурта. Принести лакомство фигуристку якобы попросила подруга по команде Маргарита Базылюк, но не призналась в этом Тутберидзе. Итогом стало отчисление Костылёвой.

При этом мама фигуристки заявила, что за время работы с её дочерью Тутберидзе якобы не проявила никакой заинтересованности в ней, в том числе не помогала готовиться к первенству России, где девочка завоевала серебряную награду.

«Получив травму на уроке хореографии в «Хрустальном», она продолжила на обезболивающих тренировочный процесс. Мало того — опять без прокатов программ под музыку на тренировках выиграла два крупных старта, защитив второй спортивный разряд с первой попытки, набрав по 150 баллов. И этого недостаточно было Тутберидзе. Не отдыхая, как все спортсмены в группе, так как лечились в Воронеже, поехала за огромные деньги в Новогорск. Хотя по результатам первенства России, где Лена стала второй, сборы для неё должны быть бесплатными. Но Тутберидзе объявила, что Лена тоже платит. Ну а эта история в Новогорске с подлейшей Базылюк и её йогуртом, от которого она отказалась, — это вообще вишенка на торте», — писала тогда Костылёва-старшая.

Также она вспомнила ситуацию с первым уходом, которую назвала предательством и подлостью со стороны тренеров. По её словам, девочку выдворили из группы после трёхнедельной болезни за месяц до первенства России, оставив без возможности подготовиться.

«И не верьте в историю «мама дура» — это у них всегда! Избитый ход — мама не в разуме, папа — самбист... Жалеем. Первое — что имели слабость поддаться общему давлению вернуться в феврале этого года. Второе — тренировались в одной группе с такими классными девчонками (Загитовой, Медведевой, Валиевой, Косторной, Щербаковой, Хромых) и ни разу с ними не сфоткались. Но я думаю, что у моей девочки всё впереди. Мы пересмотрели приоритеты по тренировочному процессу в период вынужденного простоя. Травмы — это единственное, что может помешать ей продолжить занятия в фигурном катании», — заверила мама спортсменки.

Однако мнения специалистов по поводу вмешательства родителей в карьеру Костылёвой прямо противоположные. Так, Ирина Роднина назвала все обвинения в адрес спортшколы «ерундой от больной самолюбием мамаши», а Татьяна Тарасова посоветовала родителям девочки задуматься над целесообразностью конфликтов и множественных переходов.

«Надо внимательнее думать, к кому пойти, если хотят поменять тренера. Она достигла определённого результата с тренером, который её вел. Неужели у этого тренера нет достоинств? Он же привёл девочку к первому месту? Если они хотели поменять, должны были подумать, к кому идти дальше. Зачем менять десять тренеров? Она судьбу своей дочери загубит… Мама должна быть дома, она или доверяет тренеру, или пусть её оформляют тренером», — цитирует эксперта «Матч ТВ».

Деликатно высказалась о возникшей скандальной ситуации Инна Гончаренко, которая работала с девочкой некоторое время в школе ЦСКА.

«Значение родителей в фигурном катании достаточно велико. Если нет увлечённых — ничего не получится, спорт ранний, дети маленькие, вначале их ведёт желание и стремление родителей, только потом ребёнок начинает понимать, нравится или нет. Так, во многих случаях они играют большую роль — нельзя же изолировать маму от ребёнка. Нужно находить точки соприкосновения, выстраивать диалоги, это непросто», — отметила тренер.