Нугуманова рассказала, общается ли она с Рукавицыным после скандального ухода

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об отношениях с тренерским штабом Евгения Рукавицына.

«Мы не общаемся. Как можно общаться после того? Не общаемся, не здороваемся. Ничего подобного нет. Не знаю, какое там было расследование. Со мной никто не говорил по этой теме. Какое расследование? Его не было», — цитирует Нугуманову Sport24.

Напомним, что 19-летняя спортсменка рассказывала, что тренеры группы Рукавицына критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

12 августа Нугуманова обратилась к Татьяне Тарасовой по поводу травли, которую она терпела в группе Евгения Рукавицына. Тарасова заявила, что не верит фигуристке.

Ранее Рукавицын сказал, что визит Тарасовой стал хорошей встряской для его фигуристов.