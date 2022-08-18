Рукавицын сказал, что визит Тарасовой стал хорошей встряской для его фигуристов
- РИА Новости
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«Такие легенды, как Татьяна Анатольевна, являются козырем российского спорта. Сотрудничество с ней даёт нам дополнительную мотивацию, вдохновение, своего рода встрясочку, всё это движет нас вперёд», — цитирует Рукавицына ТАСС.
Напомним, что российский тренер попал в скандал с фигуристкой Елизаветой Нугумановой. Бывшая ученица обвинила Рукавицына и его группу в травле. По словам девушки, тренеры упрекали её в лишнем весе и угрожали испортить карьеру. Нугуманова рассказала, что всё доходило до абсурда.
В этом конфликте Татьяна Тарасова заняла сторону Рукавицына.
Ранее Тарасова оценила готовность фигуристов Дмитрия Алиева и Михаила Игнатова к сезону.