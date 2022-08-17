Тарасова оценила готовность фигуристов Алиева и Игнатова к сезону
- РИА Новости
«Я сейчас в Петербурге. Мне понравились программы, понравилась тренировка. Готовность нормальная для этого периода времени. Девочек не смотрела, смотрела только двух мальчиков — Алиева и Игнатова», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Она также подчеркнула, что не планирует пока что посещать какие-либо тренерские группы.
23-летний Алиев является чемпионом Европы 2020 года и серебряным призёром европейского первенства 2018 года.
22-летний Игнатов завоевал серебро чемпионата России (2021), бронзу этапа Гран-при в Москве (2019), золото финала Кубка России (2020).
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