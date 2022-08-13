Переход к новому тренеру и публичный ответ Тарасовой: чем завершился скандал вокруг Нугумановой и Рукавицына

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга завершила рассмотрение дела фигуристки Елизаветы Нугумановой, которая обвинила тренера Евгения Рукавицына в угрозах и оскорблениях. В организации заявили, что разобрались в деталях произошедшего, и все стороны конфликта продолжают работать. Спортсменка осталась в СПб ГБУ СШОР, но перешла к другому специалисту — специализирующейся на танцах на льду Елене Соколовой. Также она опубликовала в СМИ публичный ответ Татьяне Тарасовой, которая усомнилась в правдивости её слов и вступилась за коллегу.

В одном из самых обсуждаемых скандалов текущего года в отечественном фигурном катании поставлена точка. Федерация Санкт-Петербурга завершила проверку в отношении тренера Евгения Рукавицына. В мае теперь уже бывшая подопечная Елизавета Нугуманова обвинила его в оскорблениях, унижениях и угрозах.

«Мы пообщались со всеми сторонами, хотя Елизавета Нугуманова и не входит больше в состав сборной Санкт-Петербурга. Точки расставлены над i, все продолжают трудиться. Нугуманова была позавчера в академии, а Рукавицын готовит подопечных к новому сезону», — сообщили в организации.

Также по теме «Угрожал, что уберёт меня из спорта»: Нугуманова ответила критикам и выдвинула новые обвинения против Рукавицына Фигуристка Елизавета Нугуманова выступила с новыми обвинениями в адрес бывшего тренера Евгения Рукавицына и его помощников, которых...

Девушка, несмотря на конфликт, осталась в прежней школе — СПб ГБУ СШОР. Свой выбор она объяснила тем, что не хотела переезжать в другой город, хотя таких предложений хватало.

«Это будет тот же лёд, но совсем другая команда. Я приняла решение остаться в той же академии, поскольку живу в Санкт-Петербурге, здесь находится вся моя семья, здесь я учусь», — приводит слова Елизаветы ТАСС.

Ещё больше некоторых болельщиков удивил выбор нового наставника. Теперь она будет набирать форму под руководством Елены Соколовой, которая специализируется на танцах на льду.

«С понедельника будем работать над скольжением, над программами. По ним идеи уже есть, собираемся делать новые», — добавила Нугуманова.

Неясным пока остаётся вопрос с участием Елизаветы в контрольных прокатах в Санкт-Петербурге и Москве. Она заявляла, что всё будет зависеть от готовности и состояния, а также говорила о намерении выступить на соответствующем мероприятии в Северной столице.

Сама Соколова подчеркнула, что её подопечная точно останется в одиночном катании, и объяснила, почему не стала вводить для неё испытательный срок, как для новой спортсменки.

«Лиза — взрослая спортсменка, она выросла в нашей академии, я видела её каждый день на тренировках и в соревнованиях. Мы очень часто ездили на одни и те же этапы Кубка России», — отметила наставница в беседе с ТАСС.

При этом она затруднилась ответить на вопрос, будут ли с девушкой работать дополнительно специальные тренеры по прыжкам и прочим элементам. По признанию Соколовой, всё произошло очень быстро и стороны пока не успели обсудить детали сотрудничества.

Любопытно, что в прессе появлялась информация о возможной смене Нугумановой спортивного гражданства и переходе в сборную Латвии.

Слухи имели под собой основания, поскольку её дед работал тренером в Риге, а отец выступал за местное хоккейное «Динамо».

Но сама фигуристка заверила, что ей никто подобных предложений не делал, и подчеркнула, что готова выступать исключительно под флагом России.

Однако перед началом активной подготовки к новому сезону Елизавета не упустила возможности ещё раз напомнить общественности детали конфликта с Рукавицыным. Поводом послужили слова Татьяны Тарасовой, которая усомнилась в правдивости обвинений со стороны спортсменки.

Елизавета объяснила Тарасовой, что долго скрывала происходящее, поскольку была уверена: унижая и оскорбляя её, бывший наставник пытается таким образом добиться результата.

«Такое отношение началось после сборов, когда были поставлены программы и стартовал новый сезон. Не все понимают, почему я не ушла сразу. К тем словам, что написала выше, добавлю: в фигурном катании по-прежнему существует окно переходов, и, так как я дисциплинированный спортсмен, не могла всё бросить и уйти. Нужно действовать в рамках закона, пытаться наладить отношения», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что до последнего пыталась найти компромисс с тренером и наладить с ним контакт, но тот «отталкивал» её. Последней же каплей, по словам спортсменки, стали угрозы и обещание поставить точку в карьере подопечной с помощью некоего компромата.

«Я рассказала свою историю и хочу, чтобы была справедливость, честность, порядочность, чтобы не было такого беспредела, как со мной! Поверьте, я рассказала далеко не всё. Мне прежде всего хотелось создать прецедент, который бы показывал: спортсмен имеет право голоса, он такой же обладатель гражданских прав, как и тренер. Он тоже может отстаивать свои права и честь, а не только кивать и слушаться, как считают некоторые», — добавила Нугуманова.

Также по теме Горькая правда или сладкая ложь: что кроется за откровениями фигуристок Шевченко и Нугумановой о своих наставниках За последние несколько дней вышли два откровенных и неоднозначных интервью с российскими фигуристками. Сначала Софья Шевченко обвинила...

Тарасова также отреагировала на открытое письмо девушки. В первую очередь, оно вызвало у неё удивление. По заверению заслуженного специалиста, спортсменка не пыталась выйти с ней на контакт, чтобы лично решить проблему, а вместо этого попыталась втянуть её в публичный конфликт.

«Я говорила только с журналистами и сказала, что уважительно отношусь к Рукавицыну и ни за что не поверю, что он вот так разговаривал. У тренера бывает: наорёшь, накричишь — ничего страшного. Но когда начинаются такие разборки, я не совсем понимаю... Тут прямо передача какая‑то. Я не хочу участвовать в сплетнях. Она прекрасно знает мой телефон, или его в федерации могут дать. Это что за письма такие? Под документацию. Я этого вообще не понимаю. Молоденькая девочка, и делать из меня участницу сплетен. Нет, я к такому не готова и этим не занимаюсь. Пусть позвонит мне по телефону, я не кусаюсь», — заявила Тарасова «Матч ТВ».

Любопытно, что на очередную часть скандала отреагировали и два других известных тренера. Максим Траньков подчеркнул, что «с недавнего времени» не знает, кто такая Нугуманова, и не хочет участвовать в её пиаре. А Евгений Плющенко добавил, что эта тема ему в принципе не интересна.

Напомним, конфликт между Рукавицыным и его экс-подопечной разгорелся в конце мая. Тогда уроженка Санкт-Петербурга также с помощью открытых писем обвинила наставника в оскорблениях и унижениях. Она посетовала, что тот часто упрекал её в наличии лишнего веса, хотя это не соответствовало действительности.

«Мне в команде говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были и такие слова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна со своей фигурой». Забавно было это слышать», — призналась Елизавета.

Она также рассказала, как вынуждена была работать с детьми и подростками, поскольку тренер считал её недостойной заниматься во взрослой группе. Но куда более серьёзно прозвучали обвинения в угрозах со стороны помощника Рукавицына. Спортсменка утверждала, что ей угрожали «сделать подножку», чтобы она «ушла на тот свет».

«Программы катала без музыки, мне просто не разрешали, а я очень хотела — хотела хорошо выступать. Понимала, мне нужно тренироваться, а люди намеренно всё это делали, и я просто не знала, кому так мешаю и что вообще происходит», — говорила Нугуманова.