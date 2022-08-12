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Траньков резко отреагировал на открытое письмо фигуристки Нугумановой о травле

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на открытое обращение Елизаветы Нугумановой, которое она адресовала Татьяне Тарасовой.
Траньков резко отреагировал на открытое письмо фигуристки Нугумановой о травле
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«С недавнего времени я не знаю, кто такая Елизавета Нугуманова. Поэтому комментировать её вот этот пиар я как‑то не хочу», — цитирует Транькова «Матч ТВ».

12 августа Нугуманова обратилась к Татьяне Тарасовой по поводу травли, которую она терпела в группе Евгения Рукавицына. Тарасова заявила, что не верит фигуристке.

Напомним, что 19-летняя спортсменка рассказывала, что тренеры группы Рукавицына критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

Ранее сообщалось, что Тарасова отреагировала на открытое обращение Нугумановой.

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