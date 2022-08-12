Траньков резко отреагировал на открытое письмо фигуристки Нугумановой о травле
- РИА Новости
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«С недавнего времени я не знаю, кто такая Елизавета Нугуманова. Поэтому комментировать её вот этот пиар я как‑то не хочу», — цитирует Транькова «Матч ТВ».
12 августа Нугуманова обратилась к Татьяне Тарасовой по поводу травли, которую она терпела в группе Евгения Рукавицына. Тарасова заявила, что не верит фигуристке.
Напомним, что 19-летняя спортсменка рассказывала, что тренеры группы Рукавицына критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.
Ранее сообщалось, что Тарасова отреагировала на открытое обращение Нугумановой.