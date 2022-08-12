Тарасова отреагировала на открытое обращение Нугумановой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко ответила фигуристке Елизавете Нугумановой.

«Я с Нугумановой не разговаривала, поэтому такие открытые обращения ко мне через прессу — это очень странно. То, что Елизавета делает, — это просто безобразно!» — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Она добавила, что фигуристка могла ей позвонить и лично высказать своё мнение. По словам Тарасовой, таким образом Нугуманова хочет продолжить разговоры о травле.

Прежде 19-летняя фигуристка рассказывала, что тренеры группы Евгения Рукавицына критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

Ранее Нугуманова ответила Тарасовой, не поверившей в её травлю в группе Рукавицына.