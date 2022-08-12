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Нугуманова ответила Тарасовой, не поверившей в её травлю в группе Рукавицына

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова ответила заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию Татьяне Тарасовой.
Нугуманова ответила Тарасовой, не поверившей в её травлю в группе Рукавицына
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Татьяна Анатольевна, когда идут издевательства, поначалу не понимаешь, что тебя хотят убрать, а думаешь: наверное, тренер говорит гадости, чтобы как-то стимулировать тебя на дальнейшие результаты», — цитирует Елизавету «Матч ТВ».

Она добавила, что пыталась найти контакт с тренером, но он постоянно отталкивал её. Она отметила, что последней каплей стало то, что Рукавицын начал угрожать ей.

По словам фигуристки, она не могла уйти сразу, потому что в фигурном катании есть окно переходов, которое она ждала.

Прежде 19-летняя фигуристка рассказывала, что тренеры группы Рукавицына критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

Ранее Тарасова заявила, что не верит Нугумановой по поводу травли в группе Рукавицына.

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