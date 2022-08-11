Тарасова: никогда не поверю, что Нугуманову травили в группе Рукавицына

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не верит в травлю российской фигуристки Елизаветы Нугумановой в группе Евгения Рукавицына.

«Я хорошо знаю Рукавицына и никогда в это не поверю. У меня в связи с этим вопрос: почему она так долго это всё скрывала? Она приходила на тренировки, но при этом ей мешали развиваться? Что за бред?» — цитирует Тарасову ТАСС.

Прежде 19-летняя фигуристка рассказывала, что тренеры группы Рукавицына критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

Ранее Нугуманова высказалась о своём переходе в группу Елены Соколовой от Рукавицына.