Фигуристка Нугуманова заявила, что травля является главной причиной её ухода от Рукавицына

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова высказалась о своём переходе в группу Елены Соколовой от тренера Евгения Рукавицына.

«Причина была ясна ещё в мае. Не хочется мусолить эту тему. Ясно сказала, что происходила травля, было невозможно работать, люди не давали спокойно тренироваться, выходить на лёд — это главная причина моего ухода», — цитирует Нугуманову «Матч ТВ».

Она отметила, что очень давно знакома с Соколовой, с которой они работали и ранее. По этой причине спортсменка и попросилась к этому специалисту.

«Будем работать с Еленой Николаевной с понедельника. Тогда и начнем говорить о программах и элементах», — добавила 19-летняя фигуристка.

Прежде Нугуманова рассказывала, что тренеры группы Рукавицына критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

Ранее сообщалось, что Нугуманова перешла в группу танцев на льду Елены Соколовой.