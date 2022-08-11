Фигуристка Нугуманова перешла в группу танцев на льду

Тренер по танцам на льду Елена Соколова сообщила, что фигуристка Елизавета Нугуманова, тренировавшаяся в группе одиночного катания под руководством Евгения Рукавицына, перешла в её группу.

«Лиза попросила кататься у нас. Она остаётся одиночницей, вид она менять не станет. Всё решилось быстро, в среду», — приводит слова Соколовой РИА Новости.

Напомним, что Нугуманова обвинила тренеров из группы Евгения Рукавицына в травле. Она рассказала, что тренеры критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

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