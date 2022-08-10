Губерниев отреагировал на желание Загитовой взять интервью у Путина

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил желание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой взять интервью у Владимира Путина.

«Я думаю, что ей нужно пойти дальше: Путин, Байден, Си Цзиньпин, Папа Римский, Шольц, Макрон. Алина, как талантливая девушка, может развиваться в этом смысле дальше», — цитирует Губерниева Metaratings.

Он также добавил, что фигуристке нужно до конца освоить мастерство телевизионной журналистики. Комментатор отметил, что он ей может в этом помочь.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

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