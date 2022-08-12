Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга завершила рассмотрение дела Нугумановой

В Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга сообщили, что завершили рассмотрение дела Елизаветы Нугумановой, которая обвинила своего бывшего тренера Евгения Рукавицына в травле.

«Точки расставлены над i, все продолжают трудиться. Нугуманова договорилась, что теперь будет тренироваться у Елены Соколовой, а Рукавицын готовит своих спортсменов к новому сезону», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Прежде 19-летняя фигуристка рассказывала, что тренеры группы Рукавицына критиковали её за вес, хотя она не замечала у себя такой проблемы. При этом спортсменка старалась худеть в соответствии с замечаниями наставников, но, по её словам, всё доходило до абсурда.

Ранее Нугуманова высказалась о своём переходе в группу Елены Соколовой от Рукавицына.