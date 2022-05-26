Горькая правда или сладкая ложь: что кроется за откровениями фигуристок Шевченко и Нугумановой о своих наставниках

За последние несколько дней вышли два откровенных и неоднозначных интервью с российскими фигуристками. Сначала Софья Шевченко обвинила своих бывших наставников Александра Свинина и Ирину Жук в том, что они якобы просили судей занижать оценки ей с Игорем Ерёменко. А затем Елизавета Нугуманова вспомнила, как в штабе Евгения Рукавицына её называли толстой и запрещали тренироваться наравне с другими спортсменами группы. Говорят ли такие высказывания о назревших переменах в отношениях между атлетами и наставниками — в материале RT.

Одно за другим в российской прессе появились два интервью, которые в какой-то мере потрясли мир фигурного катания. Софья Шевченко и Елизавета Нугуманова рассказали о совершенно разных проблемах, с которыми столкнулись в ходе своей спортивной карьеры.

Софья Шевченко — обладательница множества наград на юниорском уровне. Неоднократный призёр этапов Гран-при, обладательница бронзовых наград чемпионата мира и победитель национального первенства. Однако в минувшем сезоне их подававшая надежды пара с Игорем Ерёменко прекратила существование. Причиной тому, по словам девушки, стало её разочарование в системе судейства и претензии к пресловутой «очереди» в танцах.

Но самое громкое заявление Софьи в интервью РИА Новости относилось к бывшим тренерам — Александру Свинину и Ирине Жук, которые, по словам спортсменки, якобы договаривались с судьями, чтобы те занижали оценки паре в пользу других дуэтов группы.

«Когда болельщики задавали нам вопросы про места и баллы, мы стояли, кивали и вежливо улыбались. А что ещё делать? Потом судьи подходили после соревнований и говорили: «Ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». И у тебя полный диссонанс в голове. Думаешь: «Для чего я тогда вообще катаюсь в этой группе, если так происходит?» Ладно, пусть будет так, если мы команда и потом всё это компенсируем. Но когда тебе такое говорят судьи…» — рассказала Шевченко.

Жук и Свинин в беседе с РИА Новости назвали эти обвинения «обидой ушедшей спортсменки». Они подчеркнули, что никогда не подставляли своих воспитанников на соревнованиях и не просили судей поставить кого-то из них выше или ниже.

Негативно отреагировала на слова Софьи и заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, которая заявила, что «никогда не слышала о такой практике».

«Не верю, что такое может происходить. Нельзя же так брать и поливать кого-то грязью. Пусть назовёт, кто, к кому и когда конкретно подходил и просил занижать им оценки. Мы даже фамилию этой девочки толком не знаем. Она закончила с катанием, даже не успев начать», — заявила прославленный специалист.

Елизавета Нугуманова также подавала надежды в юниорском возрасте, завоёвывала медали этапов Гран-при. Но потом её успехи стали не такими значительными. Летом 2019 года она ушла от Ангелины Туренко в группу Евгения Рукавицына, отметив при этом, что для неё большая честь работать со специалистом такого уровня.

И вот спустя почти три года спортсменка в интервью «Матч ТВ» заявила, что подвергалась оскорблениям и унижениям со стороны тренера.

«Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие слова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна со своей фигурой». Забавно было это слышать», — вспоминает Елизавета.

По её словам, она старалась следовать рекомендациям наставников и худеть, хотя не считает себя полной. Однако в некоторых моментах, по её словам, ситуация «доходила до абсурда».

«В итоге я худела, конечно, но грань переходить нельзя. Я же тоже смотрю на себя со стороны и понимаю, что на льду выгляжу хорошо. Не слепая же я. И если бы понимала, что выгляжу не очень, я бы обязательно всё исправила, но это не так. Ну не толстая я! А тренеры мне весь прошлый сезон говорили обратное: что я полная, что не получается ничего из-за веса», — подчеркнула Нугуманова.

При этом она заявила, что тренер запрещал ей заниматься во взрослой группе, говоря, что она «не заслужила». В итоге фигуристка каталась на детском льду вместе с подростками.

В этой истории Татьяна Тарасова также встала на сторону тренера, а не спортсменки.

«За весом надо следить — это правда. Надо прыгать, а не говорить и ждать, пока ноги сломаются. Мы тоже так не можем. Мы должны сделать замечание, если человек непрофессиональный и сам не понимает, сколько он должен весить. Команда у Евгения Рукавицына очень хорошая. Все друг друга очень любят и хорошо относятся. Я никогда не поверю, что её там травили. Они очень внимательно относятся к своим ученикам», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Оба рассказа свидетельствуют о том, как сильно поменялся менталитет спортсменов за последнее десятилетие. Новое поколение, выросшее в эру интернета, более открыто для общения и значительно откровеннее. Они привыкли жить напоказ: большинство активно ведут социальные сети, где рассказывают о тренировках, путешествиях, общении с друзьями. Поэтому и негативными моментами, возникающими в ходе карьеры, им гораздо проще поделиться с другими людьми, чем предшественникам.

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Тут стоит вспомнить и недавнее признание Алёны Косторной о том, почему она покинула группу Этери Тутберидзе в 2020 году — фигуристке, по её словам, надоело, что её «гнобят-чмырят», хотелось нормального отношения к себе как к спортсмену, «как минимум не тотального унижения при всей группе», — и рассказ парницы Дианы Мухаметзяновой о том, как её выгнали из группы Нины Мозер из-за лишнего веса.

При этом реакция на откровенные высказывания зачастую оказывается либо негативной, либо примирительно-снисходительной.

Так, президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, комментируя историю Нугумановой, посоветовал атлетам пропускать некоторые слова в свой адрес и делать полезные выводы.

«Нужно сказать спасибо, улыбнуться, продолжать делать свою работу и показать тренеру, что когда-то он не был прав. А в принципе, такое во всех видах спорта бывает. И Николай Карполь в волейболе резко высказывался, и Ирина Винер в художественной гимнастике, и Этери Тутберидзе. Это нормальный рабочий процесс. Повторюсь, просто не надо всё близко к сердцу принимать, но в то же время нужно прислушаться к ценным советам тренера», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Безусловно, в этом подходе есть рациональное зерно. Успешные спортсмены, добившиеся высоких результатов, редко позволяют себе жалобы на публике. Чаще всего высказываются те, у кого что-то не сложилось в карьере.

Тем не менее возросшее число недовольств тренерскими подходами может говорить о том, что в этой сфере назрели перемены. Специалисты старой закалки работают в привычной манере, забывая, что любое неосторожное слово может не просто ранить воспитанника, но и мгновенно стать достоянием общественности. Причём даже без чьего-то намеренного участия. Яркий пример тому — скандал с наставником волейбольного «Локомотива» Андреем Воронковым, бросившим неприглядную фразу в пылу финального матча и получившим дисквалификацию, которая может стоить ему двух лет карьеры, если вообще не поставить на ней крест.

Очевидно, что чем больше развиваются технологии, чем более популярными становятся социальные сети, тем больше информации будет просачиваться из спортивного закулисья. И тем более прогрессивного подхода будут требовать к себе новые поколения атлетов.