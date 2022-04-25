Откровения Косторной и посещение Медведевой хоккейного матча: что обсуждают в мире фигурного катания

Алёна Косторная рассказала об атмосфере в группе Этери Тутберидзе, которая подтолкнула её к смене школы в июле 2020 года. По словам фигуристки, тренеры считали, что она расхолаживает и «развращает» других спортсменов. Евгения Медведева побывала на матче финальной серии Кубка Гагарина, а Никита Кацалапов признался, что давно мечтает попробовать себя в хоккее. Елена Ильиных во второй раз стала матерью, а Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный намекнули на романтические отношения. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

«Считалось, что я развращаю всю группу»

Алёна Косторная подлила масла в огонь обсуждения её перехода от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой. Чемпионка Европы приняла участие в подкасте «Ход коньком», где рассказала об отношении к ней в «Хрустальном» и о первой смене тренерского штаба почти два года назад.

Косторная призналась: она никогда не считалась лидером группы, даже после победы в чемпионате Европы. Более того, тренеры полагали, что она плохо влияет на других спортсменок.

«От меня убирали всегда маленьких детей, просто отодвигали их. Не знаю почему, но считалось, что я какими-то своими действиями расхолаживаю группу, развращаю, и мне говорилось об этом неоднократно», — сказала Алёна.

При этом фигуристка подчеркнула, что никогда не подталкивала кого-то к неправильным поступкам, просто «у людей не хватало характера» действовать по-своему.

«Каждый человек должен думать своей головой. Если ты ведомый — это не моя проблема», — заявила Косторная.

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Также она рассказала, как состоялся переход в «Ангелы Плющенко» в июле 2020 года. По признанию фигуристки, на тот момент она устала от постоянной критики в свой адрес. Тренеры часто ставили ей в пример Александру Трусову и не ценили её усилия, что совсем не устраивало чемпионку Европы. Так появилась идея сменить школу вслед за тренером Сергеем Розановым.

«Я думаю: да блин, ну достали. Если я перейду в «Ангелы» к Сергею Александровичу, то мне больше никто ничего не скажет. Вот меня гнобят и чмырят, я устала от этого. Хочу нормального к себе отношения как к спортсмену, как минимум не тотального унижения при всех», — сообщила Косторная.

Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков, в свою очередь, отметил, что глагол «развращать» в данном случае скорее преувеличение, но дисциплины Косторной во время тренировок действительно недоставало.

«Алёна — своеобразный и свободолюбивый человек. Конечно, хиханьки-хаханьки и разговоры во время тренировки могут сбивать кого-то рядом с рабочего настроя. Какому тренеру это понравится? Думаю, ни одному тренеру, который настроен на серьёзный результат. И в этом случае нужно не интервью обиженной девчонки давать, а выводы соответствующие делать», — приводит слова специалиста Metaratings.

Медведева побывала на хоккейном матче

Евгения Медведева вместе со Станиславой Константиновой и Анастасией Скопцовой побывали на третьей игре финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом». Матч, который посетили фигуристки, завершился победой команды из Магнитогорска со счетом 4:0.

«Обновлённый состав группы «Виагра», — пошутила Скопцова, выложив фотографию с подругами в соцсети.

Медведева, в свою очередь, восхитилась атмосферой матча, но при этом заявила, что для неё непривычна очень громкая музыка.

«Но что-то новое всегда интересно изучать. Нахожусь в ожидании, знаю, что такое хоккейный энтузиазм. Чем чаще будете приглашать, тем больше я буду вливаться в вашу хоккейную тусовку», — заявила двукратная чемпионка мира в эфире «Матч ТВ».

Как оказалось, тёплые чувства к хоккею питает не только Медведева, но и Никита Кацалапов. Однако двукратный олимпийский чемпион мечтает не просто побывать на матче зрителем, а выйти на лёд в качестве участника. По его признанию, в детстве он хотел заняться именно этим видом спорта и много раз жалел, что не реализовал это желание.

«Но хоккей — всё равно моя мечта. Жду момента, когда наконец форму надену. Когда это будет — без понятия, хотя меня часто зовут в разные клубы Ночной лиги. Но мне лишние нагрузки и травмы сейчас точно ни к чему. Поэтому хоккей пока только в планах. Надеюсь, когда-нибудь осуществлю его», — написал фигурист во «ВКонтакте».

Дар Ильиных и Полунина

А тем временем Елена Ильиных, бывшая партнёрша Кацалапова, в паре с которой он стал бронзовым призёром Игр в Сочи, стала мамой во второй раз. Экс-фигуристка родила мальчика, которого назвали Дар.

«Когда ты родился, ты уже точно про себя всё знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам всё решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын. Наш Дар Всевышнего», — написала Ильиных в социальных сетях.

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Отец малыша — известный артист балета Сергей Полунин. У пары уже есть старший сын, которого зовут Мир.

Тем временем Анабель Морозов и Дэвид Нарижный, недавно вставшие в пару в танцах на льду, намекнули на романтические отношения. Девушка опубликовала в соцсетях чувственные совместные фотографии с новым партнёром, а Нарижный своеобразно их прокомментировал.

«Мы встречаемся?» — задал вопрос фигурист.

Морозов в ответ предложила сохранить это в тайне, на что подписчики заметили, что «всё и так очевидно».

Между тем тренер пары Ирина Жук, рассказывая о совместной работе спортсменов, отметила, что они очень подходят друг другу и с удовольствием катаются вместе.

«Быстро прогрессируют. Рассчитываем, что в скором времени они станут топовой парой не только в России, но и в мире», — цитирует специалиста ТАСС.

«Не голодаю. Очень люблю мороженое и шоколад»

Тем временем Виктория Синицина рассказала, как проводит время на карантине.

«Последние месяцы были меганасыщенными. Теперь я выдохнула, привела мысли в порядок. Выспалась наконец-то. В общем, всё классно», — написала Виктория в соцсети.

Кажется, эта передышка в череде ледовых шоу, в которых фигуристы традиционно выступают в апреле по окончании сезона, многим пошла на пользу. Так, Марк Кондратюк замахнулся на сальхов в пять оборотов — фигурист исполнил прыжок на удочке, хотя и не смог сделать чистый выезд. Видимо, у Александры Трусовой, которая недавно рассказала о желании выучить пятерной прыжок, появился серьёзный конкурент.

Также Кондратюк активно тренирует и четверные, причём иногда — в паре с Валиевой. В своём Telegram-канале спортсменка опубликовала ролик, на котором они параллельно прыгают тулуп в четыре оборота.

А ещё на днях в журнале Cosmopolitan появилось большое интервью 15-летней спортсменки, в котором она поделилась своими целями в спорте.

«В спорте важно побеждать. Но победы могут быть разные. Занять первое место на соревнованиях — это победа над соперниками. Выучить новый элемент — это тоже победа. Но это победа над сложным элементом. Для кого-то победа — это выйти на лёд и перед зрителями откатать свою программу. Это победа над собой. Ещё может быть победа над обстоятельствами. Да много может быть вариантов. Спортом занимаются те, кто хочет побеждать», — заявила Камила.

Также она призналась, что Олимпиада в Пекине разделилась для неё на до и после допингового скандала — и ей очень не хватало поддержки мамы в этот сложный момент жизни. А ещё фигуристка рассказала, что приходится ограничивать себя в еде, чтобы поддерживать форму.

«Но я не голодаю. Ем всё, но маленькими порциями. Очень люблю мороженое и шоколад», — сказала юная олимпийская чемпионка.

«Я бы спал с олимпийской медалью»

Александра Степанова и Иван Букин, вопреки опасениям болельщиков, не планируют завершать карьеру. Они всерьёз настроены на работу в новом олимпийском цикле и мечтают завоевать медали на Играх в Милане.

Олимпиада-2022 стала первой в карьере опытных спортсменов, так как к предыдущим Играм в Пхёнчхане Букина не допустил Международный олимпийский комитет по неназванным причинам — вероятно, как-то связанным с допинговым скандалом и пресловутым списком Родченкова. Как заявил спортсмен, после Пекина они с партнёршей внутренне изменились и осознали, что Олимпиада стоит особняком среди всех других соревнований и именно её хочется выиграть.

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«Когда ты всё это увидел и прочувствовал, то становится понятно, что стоять на пьедестале, завоевать олимпийскую медаль — это очень дорого. Для каждого спортсмена. Потому что это итог долгого и тяжёлого пути — со всеми проблемами, сложностями, преодолениями, чтобы достичь такого результата. И честно, очень хочется завоевать олимпийскую медаль. Мне кажется, я бы даже спал с этой медалью», — приводит слова Букина пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

По словам Степановой, они были счастливы оказаться на Олимпиаде и увидеть всё своими глазами.

«Разные команды, радость от побед, переживания из-за неудач — всё это вызывало невероятные эмоции... Не знаю, какие-то совершенно другие ощущения, которые запоминаются на всю жизнь. Очень классно!» — поделилась фигуристка.

Спортсмены рассказали, что у них есть чёткий план дальнейшего развития, который основывается на опыте, возможностях и желании раскрыть себя. По словам Ивана, они настроены совершить настоящий рывок в карьере.

«Будем находить для себя мотивирующие моменты — где-то рисковать, пробовать новое, получать опыт, стараться выходить на другой уровень, а главное — использовать время с пользой», — добавила Степанова.