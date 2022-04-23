«При недокруте коленные связки будут просто вырваны»: Арутюнян о пятерных прыжках, намерении Трусовой и катании Малинина

Опасность прыжка в пять оборотов вокруг своей оси заключается не в том, что перед каждым фигуристом стоит некий психологический барьер, а исключительно в приземлении. Об этом в интервью RT заявил тренер Рафаэль Арутюнян. По его словам, для исполнения этого элемента ультра-си требуется высочайшая скорость вращения, в связи с чем высок риск получения тяжёлой травмы. Специалист объяснил, как следует работать для достижения цели, предположил, кто может стать первопроходцем, и заявил, что хотел бы усовершенствовать катание Ильи Малинина.

Звонок застал Рафаэля Арутюняна в Тбилиси, где тренер олимпийского чемпиона Нэйтана Чена проводит отпуск.

— Готовы ли вы говорить о фигурном катании в отпускное время?

— Конечно.

— Тогда чисто технический вопрос: сейчас все любители вашего вида спорта вовсю обсуждают намерение Александры Трусовой исполнить прыжок в пять оборотов. В связи с этим я вспоминаю слова известного специалиста по специальной физической подготовке Леонида Райцина (он много лет работал в этом качестве со сборной СССР. — RT), который 12 лет назад сказал буквально следующее: «Если кто-то задастся целью выполнить пять оборотов и будет обладать определёнными качествами силы, которые вполне возможно развить, он это сделает». Согласны?

— Давайте поэтапно: допустим, Трусова хочет прыгнуть пятерной. Сразу возникает вопрос: зачем?

— Предположим, спортсменка жаждет стать первой в мире, кому покорится этот элемент.

— Жаждет — это достаточный аргумент. Я, кстати, с Райциным согласен. Считаю пятерной прыжок реальным. Но нужно учитывать следующее: опасность этого прыжка вовсе не в том, что перед каждым фигуристом стоит некий психологический барьер. Она в приземлении. Для пяти оборотов требуется очень быстрая крутка — всё-таки время нахождения спортсмена в воздухе чётко ограничено и количество оборотов может определять только скорость вращения. Согласны?

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— Абсолютно.

— Так вот из-за скорости вращения на приземлении, если не дай бог человек прилетит «в четвертак», как мы говорим, то есть недокрутит обороты, он может так подвернуть ногу, что коленные связки будут просто вырваны. Разучивать такой прыжок, безусловно, можно. Но и это может оказаться непростым процессом. Для того чтобы работать на удочке, требуются определённые качества.

Это должен быть достаточно рослый человек, при этом хорошо катающийся, чтобы успевать за фигуристом и не мешать ему. Пятерной прыжок требует более длительного и более мощного разбега, чтобы создать правильный угол вращения, плюс рослый специалист может позволить себе управляться с удочкой более свободно, держать её дальше от себя, а это играет роль. Если тот, кто страхует спортсмена, находится слишком близко, он сразу ограничивает амплитуду фигуриста.

Кроме этого, у фигуриста, который намерен пробовать пятерной, должна быть очень хорошая техника прыжка. Это обязательное условие.

— Вы много раз имели возможность наблюдать Трусову на тренировках, стоя у борта. На ваш взгляд, ей хватает физических качеств, чтобы реализовать задуманное?

— Она достаточно высоко прыгает и быстро вращается в воздухе. У неё очень хорошие лутц и тулуп. Оба прыжка вполне реалистичны, чтобы добавить пятый оборот, если целенаправленно этим заниматься. Но есть нюанс. Все тренеры, которые работают с девочками, знают: сегодня спортсменка прыгает, а завтра не может себя собрать. Девочки в этом плане особенные создания.

Если же говорить о парнях, когда Нэйтан Чен находился в хороших кондициях, я неоднократно видел в его исполнении попытки четверного тулупа, позволяющие добавить пятый оборот. Более того, иногда Нэйтан реально шёл на этот прыжок. Иначе говоря, работать над этим можно и нужно, но давайте вернёмся к вопросу, который я задал в самом начале разговора: зачем? У прыжка в пять оборотов нет даже официальной стоимости.

— Не думаю, что та же Трусова, говоря о пятерном, имеет намерение когда-нибудь включить этот прыжок в программу. Но ей явно нравится быть первой, неслучайно же именно Александру несколько раз вносили в Книгу рекордов Гиннесса.

— Я немножко другое имел в виду. Уже давно пора занести пятерной прыжок в реестр элементов. Чтобы все знали, какая у него стоимость. Вдруг кто-то реально его прыгнет на соревнованиях. И что тогда? Что будут делать судьи?

— Если говорить о четверных прыжках, какой из них требует наиболее длинного разбега?

— Лутц. Тот же тулуп Нэйтан мог прыгнуть всего с одной перебежки. На лутц ему требовалось две-три перебежки, чтобы он мог дотянуться до того места, откуда наиболее удобно делать прыжок. Если сравнивать с вашим видом спорта, это как наскок на трамплин. Увеличился разбег, появился двойной подскок — и сразу принципиально увеличилась высота прыжка. Те же самые механизмы задействованы в фигурном катании.

— Может ли стать первым исполнителем пятерного прыжка Илья Малинин, которого вы периодически тренируете на протяжении нескольких лет?

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— Да. Другой вопрос, что мне будет сложно полностью взвалить его подготовку на свои плечи. Подвести спортсмена к прыжку можно и в таком формате, в котором мы с Ильёй работаем сейчас. Но многое зависит от того, какой путь изберут с ним дальше родители. Если Илья будет продолжать работать преимущественно над прыжками, как он работал раньше, пятерной он, безусловно, прыгнет. Хотя по идее ещё раньше он должен прыгнуть четверной аксель. После этого сделать пятерной прыжок уже не будет казаться настолько сложным.

Но лично мне очень хотелось бы его развить в плане катания. Несколько, я бы сказал, облагородить. Малинин — очень интересный парень. Во всех отношениях. И рядом с ним обязательно должны быть профессиональные люди, которые знают, как эту интересность показать. Если родители посчитают нужным продолжить работу со мной, у нас в клубе есть специалисты, способные выполнить эту задачу, сделать катание Ильи эксклюзивным.

— Неужели вам не хочется хотя бы попробовать сфокусироваться на работе с Ильёй так же, как это было в период вашей работы с Ченом?

— Попробовать можно, просто потом будет крайне тяжело сбросить эту тренерскую ношу.

— Видимо, следует задать вам этот вопрос, когда вы вернётесь из отпуска?

— Вернусь не так скоро. Из Тбилиси я лечу в Стамбул, туда же прилетает из Америки моя жена Вера, а из Москвы — дети. Аня с Андреем оба историки, поэтому будут водить меня по городу, всё показывать, обо всём рассказывать. Три дня мы будем жить в отеле с видом на Золотой Рог. Так что буду чувствовать себя султаном.