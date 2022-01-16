«Победа через преодоление»: в России оценили характер Синициной и Кацалапова, а также прогресс Степановой и Букина

Для Никиты Кацалапова и Виктории Синициной победа на чемпионате Европы была важна, поскольку танцевальный дуэт снялся с первенства страны. Об этом заявил тренер фигуристов Александр Жулин. Он полагает, что партнёр окончательно сможет восстановиться к Олимпийским играм. Прибавляют от старта к старту Александра Степанова и Иван Букин. Чемпионка мира Татьяна Волосожар считает, что серебряные призёры способны приятно удивить в Пекине и вмешаться в распределение мест.

Синицина и Кацалапов почувствовали уверенность

Российские танцевальные пары ожидаемо завоевали два первых места на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине. Виктория Синицина и Никита Кацалапов защитили титул, во второй раз подряд поднявшись на высшую ступень пьедестала почёта. Дуэт заработал по сумме произвольной и короткой программ 217,96 балла.

Двукратный призёр Олимпийских игр и тренер спортсменов Александр Жулин отметил, что эта победа была важна его подопечным в первую очередь с психологической точки зрения, поскольку ранее пара снялась с чемпионата России из-за травмы партнёра.

«Надо было почувствовать уверенность. Этот старт был для нас очень важен. Доволен ли я выступлением? Никогда нельзя быть всем довольным. Конечно, я видел мелочи, которые надо подправлять, но в общем и целом доволен. На данный момент планы вернуться в Москву, а 23-го числа мы вылетаем в Красноярск», — рассказал специалист в интервью «Спорт-Экспресс».

Тренер добавил, что пара продолжает набирать форму и к Олимпийским играм в Пекине Кацалапов должен уже полностью восстановиться после травмы.

Достаточно критично к своему выступлению отнеслись сами спортсмены. По мнению Никиты Кацалапова, в произвольной программе есть ещё моменты, которые нужно доработать.

«Немного смешанные чувства по поводу проката произвольной программы. Было несколько микромоментов. Они, скорее всего, не повлияли на уровни, но нам нужно это успеть почистить. Очень важно перед Олимпиадой накатать эту программу, чтобы мы были как рыба в воде. Чтобы проживать программу, а не отрабатывать, как мне правильно подсказывает Вика», — приводит слова фигуриста Sport24.

По мнению чемпиона Европы Сергея Новицкого, у Синициной и Кацалапова остаются шансы выиграть золотые медали на Олимпиаде в Пекине, поскольку никто не знает, в каком состоянии сейчас находятся лидеры сезона Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Французы пропустили чемпионат Европы из-за опасения заболеть коронавирусом.

«У российской пары сезон изначально получился довольно-таки сложным. А потому эта победа через преодоление в преддверии Олимпиады очень значима. Важно, что туда они поедут в звании чемпионов и с хорошим заделом. У Синициной и Кацалапова в любом случае остаётся шанс завоевать золото на Играх. Да, Пападакис и Сизерон положили ради него всё и в том числе не поехали на чемпионат Европы. Очная ставка с ними в Таллине нашим ребятам пошла бы только на пользу. В итоге на россиян все посмотрели, а французов никто не видел. Мы не знаем, в какой форме они находятся. И возникает большой вопрос: в состоянии ли они окажутся показать в Китае чемпионское катание? Можно сидеть где-то и вести разговоры о золоте, которое само идёт в руки, но так тоже не делается. А наших фигуристов в Эстонии увидели в том числе судьи, которые будут работать и на Олимпиаде. Поэтому я бы не стал заранее называть Пападакис и Сизерона фаворитами номер один. Наши ребята способны побороться и, уверен, сделают это», — отметил Новицкий в интервью RT.

При этом чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр Наталья Бестемьянова отметила, что не стоит заочно сравнивать Синицину и Кацалапова с французским дуэтом. Они должны выступить на одном турнире при одинаковом психологическом давлении.

«Слава богу, что Никита вышел и откатался. Большая удача, что всё сложилось, как надо. Пусть многие говорят, что они выступали на чемпионате Европы в отсутствие главных соперников Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, но это никак не влияет на итоговый результат. Ребята одержали победу на первенстве континента, а Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место. Колоссальный успех и наши поздравления. Заочно пытаться сравнивать в баллах Синицину — Кацалапова и Пападакис — Сизерона неправильно. Такой подход абсолютно не работает. Люди должны физически выйти и откататься под тем давлением и стрессом, которые будут на Олимпиаде. И вот там мы уже увидим реальный результат», — сказала RT Бестемьянова.

По мнению двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Волосожар, Синицина и Кацалапов смогли показать хороший проверочный прокат перед Олимпиадой.

«Ребята — молодцы, даже с травмой партнёра смогли доказать всем, что они лучшие. Устроить хороший проверочный прокат перед главным стартом сезона — Олимпиадой», — заявила RT Волосожар.

Как отметила бывшая фигуристка, на медали Игр-2022 в танцах на льду будут также претендовать Александра Степанова и Иван Букин. Российский дуэт занял второе место на чемпионате Европы. При этом сразу два судьи — из Франции и Великобритании — поставили их на первое место.

«Олимпийский турнир очень непредсказуемый. Там может случиться всё что угодно. Будем надеяться только на лучшее. Ребята все у нас сильные», — добавила Волосожар.

Степанова и Букин сделали шаг вперёд

Тренер Степановой и Букина Ирина Жук отметила прогресс своих подопечных от старта к старту. На чемпионате Европы россияне уступили победителям 4,76 балла и показали третий результат сезона в мире. Также специалист отметила желание дуэта участвовать в командном турнире в Пекине.

«Мы довольны прокатом ребят, очень рады, что они прогрессируют от соревнования к соревнованию — и это самое главное сейчас. Нет предела совершенству, конечно. Мы уже видим, над чем ещё можно поработать, поэтому вернёмся — и сразу уже этим займёмся. Понятно, что пик формы нам нужен на Олимпийских играх. Думаем ли мы про командный турнир? Да, мы очень хотели бы в нём участвовать, а решать, конечно, федерации. Но мы готовы — с любым танцем, хоть два танца, хоть один, но нам очень хотелось бы там выступить, потому что это здорово, это олимпийский дух, тем более ещё и командный», — приводит слова специалиста Sports.ru.

Обратила внимание на прогресс фигуристов и Бестемьянова. По её мнению, теперь им уже по силам включиться в борьбу за медали Олимпийских игр.

«Очень рада за то, как Степанова и Букин провели чемпионат Европы. Они буквально прибавляют от старта к старту. Уверена, им по силам тоже включиться в борьбу за медали в Пекине. Я бы даже сказала, что на попадание на пьедестал претендуют все входящие в топ-6 пары. Кто-то может сдать положительные тесты. Сейчас сложно предсказывать, но все готовы и работают. И понятно, что Пападакис и Сизерон не приехали в Таллин только потому, что потом не смогли бы вернуться в Канаду, поскольку там по возвращении действует карантин. Лишиться тренировок в преддверии ОИ слишком дорого бы стоило французам. Также я очень надеюсь, что выступлением на первенстве континента Степанова и Букин заслужили попадание в командный турнир Олимпиады», — добавила специалист.

Новицкий полагает, что Степанова и Букин способны побороться за золото Олимпийских игр, поскольку уже набрались достаточного опыта за годы выступлений на самом высоком уровне.

«Степанова и Букин, на мой взгляд, не просто могут в Пекине подняться на пьедестал, но и одержать победу. Очень здорово, что у нас есть две такие замечательные пары. Если вдруг что-то произойдёт с одной, выстрелить может другая. И эта замена окажется вполне равнозначной. Также чемпионат Европы наглядно продемонстрировал, что Александра и Иван достойны выступить в командном турнире ОИ. Если не они, то кто? Степанова и Букин действительно прибавляют от соревнования к соревнованию, но посмотрите, сколько лет они выступают на высоком уровне. Ребята набираются опыта, а их катание становится по-хорошему матёрым. Теперь они знают себе цену и прекрасно понимают, что они могут сделать и как. И все вокруг тоже это чувствуют. А привела к такому прогрессу безумно трудная работа как самих ребят, так и их тренеров, хореографов, обслуживающего персонала. Видна слаженная командная работа, и за счёт этого достигается результат», — сказал чемпион Европы.

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Победительница Универсиады в танцах на льду Бетина Попова отметила уникальность произвольного танца Степановой и Букина.

«Он очень новаторский, необычный, хореография выделяется среди прочих пар... Наверное, менять танцевальные дуэты в командных соревнованиях (на Олимпийских играх. — RT) можно, но необязательно. Сейчас мы видим, что Саша с Ваней тоже могут быть на уровне мировых лидеров», — цитирует Попову ТАСС.

Сами фигуристы остались довольны своим прокатом на чемпионате Европы. По словам Степановой, им удалось сделать шаг вперёд по сравнению с чемпионатом Европы.

«Мы безумно рады, что во второй раз стали серебряными призёрами чемпионата Европы. Для нас очень важно добиться такого результата в олимпийский сезон. У нас получилось сделать тот самый шаг вперёд по сравнению с чемпионатом России. Мы собой довольны. Большое спасибо тренерам и всем, кто нас поддерживал», — приводит Sport24 слова Степановой.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, в свою очередь, порадовалась тому, что у России на данный момент есть два таких сильных танцевальных дуэта. Её слова приводит «СЭ».

«Я горжусь, что у нас в стране есть такие две замечательные пары. Я получила грандиозное удовольствие, смотря на наших ребят! Немного жаль, конечно, что не весь пьедестал за нами, но ничего страшного. Как ребята будут выступать на Олимпиаде? Я не хочу заглядывать в будущее, там может быть всё что угодно. Но знаю точно: выступят они достойно и покажут нашу страну с лучшей стороны. Мастерства им не занимать!» — сказала Тарасова.

Дэвис и Смолкин показали лучший прокат в сезоне

Ещё один российский дуэт, Диана Дэвис и Глеб Смолкин, остались на чемпионате Европы седьмыми, получив от судей 186,61 балла, что для дебютантов соревнований также можно считать успехом. Тренер фигуристов Игорь Шпильбанд высоко оценил прокат своих подопечных и признал, что они прогрессируют с каждым стартом.

«Безусловно, соревноваться со спортсменами такого уровня — это огромный опыт. С приобретением этого опыта фигуристы прогрессируют. Ребята будут отдыхать несколько дней, надо восстановиться, предстоят серьёзные старты. Я лечу обратно в Америку на неделю и возвращаюсь на сборы в Красноярск», — рассказал специалист.

Остались довольны своим прокатом и сами фигуристы. По мнению Смолкина, пара показала лучший прокат произвольного танца в сезоне. Хотя на других турнирах и получала более высокие баллы.

«Мы очень довольны прокатом, возможно, это был лучший наш прокат произвольного танца в сезоне — именно по нашим ощущениям, надо будет ещё на видео, конечно, потом посмотреть. Но мы довольны, что смогли улучшить качество проката с чемпионата России. Хотя в Петербурге у нас уровни были чуть-чуть повыше, чем то, что мы получили здесь. Мы смогли добавить в концовке, хотя сил осталось не больше, чем три недели назад. К Олимпиаде будем прокат улучшать, конечно», — сказал Смолкин.

Тарасова, в свою очередь, отметила, что на чемпионате России дуэт получил на восемь баллов больше. Это, по мнению специалиста, говорит о неправильном судействе национального первенства.

«Надо судить правильно. Не нужно лишнего ставить, когда это незаслуженно. Ребята — молодцы. К ним никаких претензий нет», — сказала Тарасова в интервью порталу «Чемпионат».