Новицкий считает, что Степанова и Букин обязательно поднимутся на пьедестал на ОИ

Чемпион Европы Сергей Новицкий оценил шансы Александры Степановой и Ивана Букина в борьбе за медали в танцах на льду на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Степанова и Букина, на мой взгляд, не просто могут в Пекине подняться на пьедестал, но и одержать победу. Очень здорово, что у нас есть две такие замечательные пары. Если вдруг что-то произойдёт с одной, выстрелить может другая. И эта замена окажется вполне равнозначной. Также чемпионат Европы наглядно продемонстрировал, что Александра и Иван достойны выступить в командном турнире ОИ», — заявил Новицкий RT.



По его словам, Степанова и Букин действительно прибавляют от соревнования к соревнованию.

«Но посмотрите, сколько лет они выступают на высоком уровне. Ребята набираются опыта, а их катание становится по-хорошему матёрым. Теперь они знают себе цену и прекрасно понимают, что они могут сделать и как. И все вокруг тоже это чувствуют. А привела к такому прогрессу безумно трудная работа как самих ребят, так и их тренеров, хореографов, обслуживающего персонала. Видна слаженная командная работа, и за счёт этого достигается результат», — добавил он.

Степанова и Иван Букин завоевали серебряные медали ЧЕ-2022. Российские фигуристы получили от судей 213,20 балла. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали двукратными чемпионами Европы (217,96 балла).

Ранее Новицкий заявил, что Синицина и Кацалапов могут обойти французов в борьбе за золото Игр-2022.