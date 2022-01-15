Новицкий: Синицина и Кацалапов могут обойти французов в борьбе за золото Игр-2022

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Чемпион Европы Сергей Новицкий оценил шансы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в борьбе за золотые медали в танцах на льду на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Новицкий: Синицина и Кацалапов могут обойти французов в борьбе за золото Игр-2022
  • РИА Новости

«У Виктории Синициной и Никиты Кацалапова сезон изначально получился довольно-таки сложным. А потому эта победа на чемпионате Европы через преодоление в преддверие Олимпиады очень значима. Важно, что туда они поедут в звании чемпионов и с хорошим заделом», — заявил RT Новицкий.

По его словам, у Синициной и Кацалапова остаётся шанс завоевать золото на Олимпиаде в Пекине.

«Да, Пападакис и Сизерон положили ради него всё, и в том числе не поехали на чемпионат Европы. Очная ставка с ними в Таллине нашим ребятам пошла бы только на пользу. В итоге на россиян все посмотрели, а французов никто не видел. Мы не знаем, в какой форме они находятся. И возникает большой вопрос: в состоянии ли они окажутся показать в Китае чемпионское катание? Можно сидеть где-то и вести разговоры о золоте, которое само идёт в руки, но так тоже не делается. А наших фигуристов в Эстонии увидели в том числе судьи, которые будут работать и на Играх. Поэтому я бы не стал заранее называть Пападакис и Сизерона фаворитами номер один. Наши ребята способны побороться и, уверен, сделают это», — сказал Новицкий.

Синицына и Кацалапов по сумме двух программ получили от судей 217,96 балла и стали двукратными чемпионами Европы. Серебряные медали завоевали россияне Александра Степанова и Иван Букин (213,20).

Ранее Наталья Бестемьянова назвала колоссальным успехом две медали ЧЕ в танцах на льду.



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